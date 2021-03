A prisión un ourensano por una estafa masiva con falsos alquileres en Ibiza

0

La Voz de Galicia M. Vázquez

Ourense 11/03/2021 20:17 h

Con un modus operandi relativamente sencillo, como era colgar en una web de alquiler de pisos datos y fotos de apartamentos que conseguía en cualquier parte, fingiendo luego ser el propietario sin tener que mostrar demasiados documentos porque todo era a través de Internet, logró un ourensano estafar a trece particulares que creían estar alquilando un piso para pasar unas vacaciones en Ibiza. Durante varios meses, y actuando de forma idéntica en todas las ocasiones, logró el hábil estafador ganarse la confianza de los clientes, quienes en la creencia de que estaban haciendo un trato le enviaban dinero a su cuenta bancaria.

Hasta que todo saltó y uno de los particulares acudió a la comisaría. Así fue descubierto Fernando Federico S. O., quien este jueves se sentó en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal 2 de la capital ourensana para responder por los delitos de falsedad, estafa y amenazas que le imputó la Fiscalía a raíz de estos hechos, que se destaparon en marzo del 2017. El juicio apenas si duró unos minutos porque el acusado admitió haber engañado a los particulares, ya que las viviendas que ofertaba nunca fueron de su propiedad, y algunas ni siquiera existían, tal y como fueron descubriendo los agentes policiales una vez que se interpuso la primera denuncia.

Toda la estafa se gestaba desde un ordenador ubicado en un domicilio de la ciudad de As Burgas, y a los agentes no les fue difícil dar con el sospechoso porque utilizaban su nombre para los timos. Enseguida trascendió además que aquel no era su primer golpe. Ni mucho menos. Consta acreditado que desde el 2013 ya ha sido condenado en cuatro ocasiones, con antecedentes que se retrotraen incluso más atrás, así que ahora su ingreso en prisión es inminente.

Así se lo anunció la magistrada encargada de su caso durante la breve vista. Pese al acuerdo con la fiscalía propiciado por su reconocimiento de los hechos, sus múltiples antecedentes penales por hechos de este calado hacen imposible que se autorice una suspensión de la condena de dos años y cinco meses de cárcel que se le ha impuesto ahora por este caso. Tendrá que ir a la cárcel y, además, hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de esta estafa, que llegó a reportarle beneficios de casi quince mil euros.

Se da además la circunstancia de que por la estafa de los pisos en Ibiza ya fue condenado el acusado en noviembre del 2019, aceptando en aquel caso una condena de seis meses de cárcel.

Consta acreditado que para engañar a los particulares que se interesaban por los pisos que aparecían en los anuncios, y aprovechándose de las complicaciones que supone arrendar vivienda en la capital ibicenca, el acusado tras el primer contacto se centraba en engañar a los interesados justificando la existencia de la vivienda con documentos que falsificaba, como facturas de gas natural o justificantes bancarios. También ha quedado acreditado que el acusado comenzó a contactar con clientes en octubre del 2016, muy poco tiempo después de haber salido de prisión.

La condena que ahora se le impone responde a los delitos de falsedad y estafa, por los que afrontará una condena de un año y nueve meses de cárcel. También se le reprocha penalmente por un delito de amenazas, ya que al enterarse de que un particular lo había denunciado, le envió varios mensajes diciéndole que le «iba a cortar la cabeza a su novia». Serán otros seis meses de cárcel.