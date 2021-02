El PP regresa a la Junta de Gobierno de Ourense, pero descarta retomar el pacto

0

La Voz de Galicia m. ascón

ourense / la voz 10/02/2021 05:00 h

Los concejales del PP de Ourense están pendientes de una reunión para decidir quién, pero la decisión está tomada: los populares tendrán un representante en la Junta de Gobierno Local liderada por Gonzalo Pérez Jácome. El partido atiende, de ese modo, la llamada de auxilio hecha por el alcalde, que se había quedado sin el cuórum necesario para reunir ese órgano tras caer enfermo uno de los dos concejales que lo apoyan. El PP aclara, en todo caso, que solo entrará en la Junta de Gobierno de forma temporal, mientras el edil -hospitalizado por coronavirus- no se reincorpora. Lo harán para que los trámites que se aprueban en esas reuniones (licencias o contrataciones) no queden paralizados. «Esta decisión pretende evitar que se cronifique aínda máis a parálise do Concello», explicó Jesús Vázquez, coordinador del grupo popular, que, sin embargo, remarcó que no volverán al ejecutivo.

Jácome agradeció la respuesta del PP y ya ha convocado la primera Junta de Gobierno de esta nueva etapa para el próximo lunes. Según explicó el alcalde ourensano, los populares han estado «a la altura de las circunstancias en plena pandemia», mientras que «BNG, Ciudadanos y PSOE han demostrado ser ruines, intentando sacar tajada de una contingencia sanitaria».

El secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, pidió a los populares que expliquen el verdadero motivo de su regreso a este órgano ejecutivo, y se preguntó «por que tardaron seis horas en tomar unha decisión». Además, ironizó con el viaje de ida y vuelta del PP, justificado en ambos casos «polo ben de Ourense». Lo mejor para la ciudad es «mutante», concluyó Villarino. Por su parte, José Araújo, de Ciudadanos, lamentó que los populares no faciliten una moción de censura. «Jácome sáese coa súa e o PP demostra ser o tonto útil», dijo. El nacionalista Luis Seara les pidió «valentía» para reconocer que lo que realmente quieren es volver al gobierno municipal.