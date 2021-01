Ponen en duda el anónimo que dio inicio a la operación Zamburiña en Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. vázquez

ourense / la voz 19/01/2021 05:00 h

¿Nació la operación Zamburiña de irregularidades por las que debería decretarse su nulidad? La respuesta a esta pregunta tendrán que valorarla los integrantes del tribunal que desde ayer juzgan en la Audiencia Provincial de Ourense a cuatro agentes de Policía Nacional acusados de proteger a nueve narcotraficantes, incluidos en la misma causa. La primera de las abogadas defensoras en tomar la palabra en el juicio ya puso sobre la mesa esta cuestión, planteando serias dudas no solo sobre la carta anónima que dio origen a la investigación, sino también sobre el proceder de los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que indagaron el asunto, especialmente su jefe, al que llegó a acusar de «reconducir tendenciosamente la investigación».

Beatriz Seijo, letrada que representa al exjefe de la brigada antidroga de la comisaría de Ourense, Antonio R. F., para el que se piden más de once años de cárcel, protagonizó la mayor parte de esa primera sesión, sin ahorrar críticas a la forma en la que se iniciaron las diligencias y a su desarrollo posterior. «Esto se inicia con un anónimo. ¿Cómo es posible que luego se trate eso como una prueba plena o un indicio?», cuestionó la letrada, que recordó que en ese anónimo se aseguraba que varios agentes habían accedido a bases de datos para obtener información que luego facilitaban a delincuentes.

Origen delictivo de la causa

Seijo sostiene que quienes enviaron el anónimo fueron los mismos que accedieron a la información previamente. «Estas diligencias nacen del delito, el envío de ese anónimo lo fue», insistió, asegurando que «los accesos inconsentidos los hizo otro» suplantando a su cliente. Y se fue directa a por los integrantes de la unidad especial en la que se recibió el escrito, cuestionando duramente su forma de actuar. «La Unidad de Asuntos Internos falsea un montón de cosas a raíz del anónimo. Se dice que se envió en una fecha, y no es cierto; no se persigue a quien se cree que hizo el anónimo; no se hace investigación en torno al envío de ese escrito; no se buscó nada porque había una intencionalidad por parte de la UAI», argumentó la letrada, que también lanzó cuchillos a la Fiscalía de Ourense, por haberle puesto «todas las trabas del mundo», y al juez instructor, por haberse excedido en sus competencias.

Eso sí, las principales acusaciones recayeron en el responsable de la unidad especial, contra el que hace ya unos meses presentaron una querella que está pendiente de admisión en el juzgado. Consideran que ese agente se «confabuló» con los dos que presuntamente enviaron el anónimo. La abogada incluso reprodujo verbalmente parte de una conversación telefónica entre ellos que consta en las diligencias. «Hay que saber si aquí ha habido una confabulación», aseveró.

Esos dos agentes a los que se refería Seijo son los dos hermanos gemelos que desde el 2018 figuran como investigados en la muerte de un compañero cuyo cadáver apareció con un tiro en la sien en el despacho de la comisaría ourensana en abril del 2016. La letrada cree que las dos causas tienen relación, como también la desaparición de varias armas del búnker de la comisaría, otro asunto que se conoció a través de aquel anónimo. «Si la Unidad de Asuntos Internos ha encubierto a los gemelos, esta causa pivota sobre un delincuente y la Justicia no puede permitirse esto», aseguró.

El juicio continuará hoy, y tomará de nuevo la palabra la misma letrada, que también ha pedido que se suspenda la vista porque no ha tenido tiempo, alega, de escuchar las grabaciones de intervenciones telefónicas que sustentan este caso. Se las entregaron, dice, hace once días.