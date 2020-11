Un oasis en medio del desierto: las cafeterías del campus sobreviven

0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 16/11/2020 14:53 h

Entre las excepciones al cierre de la hostelería decretado por la Xunta están las cafeterías situadas dentro de centros educativos, como es el caso de las dos con las que cuenta el Campus de Ourense. Una de ellas está situada en el Edificio Politécnico y la otra en el Jurídico Empresarial. José Camba es el gerente de las dos. Entre las medidas que se le aplican están el aforo al 50 % y la imposibilidad de que hagan uso de ellas personas de fuera de la universidad, es decir, que no sean profesores, alumnos o profesionales que trabajen en el campus. Aunque algunos trabajadores de la zona siguen acudiendo cada mañana a tomar café en sus descansos. «Yo confío en que la gente sea legal, pero no puedo saber si es un profesor que viene a dar una charla o un trabajador de fuera. Actualmente nuestra afluencia es en torno al 30 % de lo habitual. También en parte debido a que hay mucha reducción del alumnado por culpa de la incorporación de clases online y eso lo hemos notado desde que comenzó el curso», explica José.

En una situación normal los comedores de sus cafeterías se llenan a mediodía. Personal de la universidad y trabajadores de los alrededores acuden cada día a comer el menú por 5,45 euros. «Cuando nos enteramos de la restricción, avisé a los clientes habituales que son externos a la universidad y lo comprendieron. Ahora como no sé cuánta gente vamos a tener pues hacemos un número bajo de menús y cuando se acaban proponemos una opción de plato del día. Es lo que se nos ha ocurrido para evitar tirar comida», explica este hostelero natural de Lalín. Lleva 25 años trabajando en las cafeterías del Campus de Ourense, desde el 2007 como gerente. En marzo bajó la persiana de las dos y volvió a subirla en septiembre, con el inicio del curso, tras un pequeño intento de retomar la actividad en verano. José dice estar muy agradecido por el cariño y el apoyo que recibe de sus clientes. «A mí tener que cerrar otra vez me habría hundido así que la oportunidad de seguir abiertos, aunque sea peleando con los gastos, es una satisfacción muy grande. Estoy plenamente agradecido a nuestros clientes, siempre intentan colaborar. Algunos se toman dos cafés en una misma mañana y otros se llevan la comida para toda su familia a casa», relata.

Las dos cafeterías abren de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas. Lo normal es ver entre sus mesas a alumnos y profesores que o bien aprovechan para preparar exámenes y ponencias con un café en la mano, o bien desconectan un poco entre clases con un desayuno. Aunque algunos necesitan la cafetería como solución a las horas muertas entre las asignaturas, ahora más que nunca. Es el caso de David Pérez, estudiante de ADE que viene cada día desde Monforte. «Hoy por ejemplo tuve una clase a las nueve de la mañana y la siguiente es a las seis de la tarde, si no llego a tener este lugar, tendría que estar en un aula con todas las ventanas abiertas por una cuestión de prevención ante el covid-19. A veces compagino y voy allí a estudiar pero hace demasiado frío ya», explica. A David, el café que hay en la Facultad de Derecho, en el Edificio Jurídico Administrativo, también le salva las comidas a mediodía. «Me paso tanto tiempo en la universidad que no tengo tiempo de organizarme para preparar nada. Además aquí todo está rico, es variado y muy económico», afirma. Algo parecido le ocurre a su compañera de carrera, Sabela Rodríguez. «Yo vivo en Santa Cruz de Arrabaldo y como no tengo otro medio, me bajan muy temprano, antes de que empiecen mis clases, así que me vengo siempre a la cafetería y aprovecho para desayunar aquí», admite. «Tener esta posibilidad para nosotros es de mucha utilidad», termina Sabela.