El urbano se adapta y los usuarios se resignan

La Voz de Galicia c. andaluz

ourense / la voz 10/11/2020 18:45 h

El Concello de Ourense se adelantó a las normas de la Xunta y con un día de antelación puso en funcionamiento las medidas que durante este mes, al menos, regirán el uso de los autobuses urbanos. El lunes ya habían reducido al 50 % el aforo, pero el cambio de la Xunta a última hora fue el detonante para no dejar pasar ni un día. Así, desde este martes los usuarios de los autobuses pueden usar todos los asientos, un sexto de las plazas de pie -sobre un máximo de once personas teniendo en cuenta los buses ourensanos- y no podrán comer dentro.

Esta normativa, que tuvieron en cuenta durante toda la jornada los conductores, pasó desapercibida para la mayoría de los usuarios, que afirmaban no estar al tanto de tantos cambios en la medida. Hubo solo una incidencia al mediodía, con la línea 6, que dejó en tierra a los viajeros que esperaban en las paradas de la Alameda y el Parque. En un primer momento desconocedores de la norma se mostraron enfadados. La empresa, según señalaron sus responsables, controlará durante los próximos días de qué manera afectarán las medidas a las frecuencias y al número de buses para poder dar una respuesta a todos los usuarios. Teniendo en cuenta que desde marzo -cuando comenzó la crisis por coronavirus- hasta la fecha el número de viajeros que usan este servicio municipal bajó en un 50 % y que una de las líneas más demandadas, la del hospital, notó el bajón al no permitirse las visitas, desde la empresa creen que no será difícil adaptar el servicio. A pesar de eso, ya han tenido que tomar medidas y ampliar frecuencias en zonas concretas. Se trata de las que dan servicio a los estudiantes que no son de la capital pero que residen en la ciudad de lunes a jueves. Muchos de estos viven en la residencia de la Universidad Laboral y todas las mañanas se desplazan a sus respectivos centros de estudio. Así, se han reforzado las líneas que pasan por este punto a primera hora de la mañana y las que regresan un poco antes de las tres de la tarde. Este martes, los conductores estuvieron en constante comunicación con la empresa para dar parte de las incidencias y para, en pocos días, tener un mapa claro de las necesidades que podría tener este servicio durante lo que queda de noviembre. De igual manera, el Concello de Ourense ha pedido a los vecinos que en la medida de lo posible eviten utilizar este transporte público para evitar aglomeraciones.