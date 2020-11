Toda la vida cantando

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 11/11/2020 05:00 h

Begoña Mazaira lleva cantando toda su vida. Natural de Melias, en Pereiro de Aguiar, esta ourensana de 48 años tuvo su primer contacto con la música con tan solo siete, cuando su padre le trajo un acordeón de Alemania. «Recuerdo que me cautivó. Aprendí a tocarlo, me apunté a clases de piano y a los 18 ya participaba en concursos también como cantante», dice. Cursó sus estudios en los conservatorios de Ourense y de Madrid y también en la Escuela de Jazz de Santiago. «He estado siempre vinculada a la música de forma profesional y es una suerte», admite. Después de trabajar para varias orquestas, como Los Arquinos; de dar conciertos en distintos puntos de España y hasta de crear su propio dúo musical, ahora es el turno de que triunfe en la televisión.

Desde hace un mes Begoña representa a Ourense Sur en el concurso Recantos de Luar y este viernes le toca cantar a ella. «La verdad es que pensé que me pondría más nerviosa... Está siendo una experiencia genial y una oportunidad increíble para conocer a grandes artistas que admiro», afirma. Begoña no concibe su vida sin ir de la mano de la música. «Además de mi medio profesional es una grandísima satisfacción personal. Mi pasión es componer, cantar y sentir a través de los acordes», explica. Algo que ya ha contagiado a sus dos hijas, de 14 y 10 años. «Sí que tienen sensibilidad para la música aunque creo que no se dedicarán a ello», termina. Que no pare de sonar y ¡a por todas!