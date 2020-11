0

La Voz de Galicia Rubén Nóvoa

Ourense 05/11/2020 18:14 h

El cierre anunciado por la Xunta para el próximo mes en Ourense no afecta al comercio, que puede mantener su actividad aunque con un aforo limitado. Eso no significa que el sector no sienta los efectos de la crisis económica que viene derivada de la pandemia. En este escenario, el Centro Comercial Aberto Ourense Centro quiso hacer un llamamiento para solicitar de una manera "rotunda" su apoyo al alumbrado navideño, al menos en el ámbito de actuación de sus negocios. "No podemos privar a nuestros pequeños, que sufren tanto o más que nosotros, a nuestros mayores de un momento de alegría, de luz tras este maldito túnel de tinieblas que estamos atravesando", explican en un comunicado desde la junta directiva.

Ourense Centro, que se reivindica como la principal asociación de comerciales, hosteleros y empresarios de la ciudad de Ourense, recuerdan que sus tiendas siguen abiertas con todas las medidas de seguridad. "Será una Navidad diferente, hagamos cosas diferentes, pero iluminemos las calles para reivindicarnos como ciudadanos y decirle al maldito bicho, que seguimos vivos".

La asociación también quiso mostrar su solidaridad como los hosteleros, sus empleados y toda la cadena económica que conlleva este sector: "De esta salimos juntos".