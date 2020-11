A juicio un hombre por graves amenazas a su exmujer: «Va a ser mejor que te suicides»

0

04/11/2020

Con una orden de alejamiento a sus espaldas según la cual no podía estar a menos de 300 metros de su expareja, no habría tenido problema un acusado en acercarse con su coche a las puertas del bar en el que sabía que la víctima estaría trabajando. Así lo recoge el escrito que la Fiscalía de Ourense ha redactado en contra del investigado, que este martes ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal 1 de la capital ourensana. Y es que se sospecha que, tras aparcar justo delante del bar, el acusado hizo con su mano el gesto de cortarle el cuello a su exmujer, llegando a acercarse a la puerta del local. Esto ocurrió, presuntamente, en la tarde del 27 de febrero del 2018, pero no fue el único hecho que se le imputa al sospechoso, quien horas después habría realizado tres llamadas a la víctima con número oculto. Ella descolgó, escuchando entonces frases como «va a ser mejor que te suicides, lo primero que voy a hacer es quemarte los pisos, te voy a quemar el bar». No habrían faltado en esas llamadas las amenazas de muerte: «Prepárate que te mato a ti y al portugués», habría dicho el acusado, en referencia a un amigo de la denunciante.

Para la fiscalía estos hechos son constitutivos de un delito de amenazas por el que reclama una condena de once meses de prisión, además de una medida de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima durante cuatro años. El juicio quedó visto para sentencia tras declarar todas la partes.