Tres sonrisas al día

Me levanté pronto. Me arreglé y me vine a desayunar fuera -y a leer la prensa. Leer-la-prensa-. Hasta hace unos minutos yo era la única persona sentada a una mesa de esta terraza que forman al menos otras quince. La situación de la hostelería es peliaguda y sin embargo en este caso creo que estoy sola más por una cuestión relacionada con el madruguet -es sábado- que por la falta de clientes. Acaba de llegar una parejita joven. Son guapísimos y desayunan como guapísimos. Con un cruasán de Anduriña recién untado de mermelada de fresa delante de mis narices, les oigo pedir dos tostadas sin mantequilla y dos zumitos. Podría haberme muerto de envidia hacia su genética generosa y a su capacidad para mantener una alimentación saludable en fin de semana. Por el contrario, me resultaron encantadores. No pararon de hablar durante todo su desayuno. De recordarse tonterías del día a día y de escucharse profundamente. La sonrisa también la llevaban puesta cuando hablaban con las camareras de la cafetería. Me llamaron la atención porque lo que estaban haciendo -charlar, divertirse, comprenderse, sonreír- ha dejado de estar de moda. Y no por culpa del amor moderno. Sí, hay uno moderno y uno clásico, pero ya hablaré de eso otro día. A lo que me refiero es a un problema que nos rodea en este momento concreto y que afecta a todo tipo de relación. Desde la que tienes con la persona que te sirve el café para llevar, hasta la que mantienes con tu novio, con tu madre o con tu hijo. El mundo está de mal humor.

Cuando este diario vea la luz se habrán cumplido veintisiete días desde que comenzó el cierre de la ciudad y sus consecuentes restricciones, esas que están afectando tanto a nuestra vida laboral como social. Es duro, lo sé. Es angustioso, desesperante y triste. Lamentablemente no nos queda otra opción que aguantar. Y ¿sabes qué pienso? Que peor es apagarte solo en un hospital a causa de un virus todavía desconocido para la ciencia. O no poder ni tan siquiera despedirte o acompañar a alguien a quien amas en sus últimos momentos de vida. Eso es lo que genera el covid y contra ello estamos luchando, que no se nos olvide. Es lógico estar cansado de esta soledad impuesta. Es completamente comprensible que haya muchos trabajadores con la cabeza llena de preocupaciones y de malabarismos económicos para poder sobrevivir. Y que un montón de personas con patologías previas estén cagadas de miedo por si se contagian. Es normal que todo esto se traduzca en malestar, de verdad. Pero no debemos dejar que nos gane el mal humor o la susceptibilidad, porque corremos el riesgo de envenenarnos de amargura como sociedad y, lo más importante, de olvidarnos de pensar en los demás. Creo que es más fácil recibir alegría si eres capaz de generarla -y así con todo-. Por eso intento apoyar a la hostelería y al pequeño comercio. Por eso bailo cada vez que entro al Cabanillas, mando audios cantando fatal a mis amigas o saludo con un «holi» al llegar a cualquier sitio. Por eso me río cuando el coche se me queda sin batería por idiota; agradezco a quien me ayuda a recuperarlo y me doy cuenta de que no está bien dejarlo mal aparcado. Y después lo escribo aquí. Porque soy adulta, pero no perfecta. Aprendo rápido y este diario no pretende mostrar ninguna vida ejemplar. Solo es la mía y aviso desde ya de que es un poco desastre. De momento, creo que para hacer reír aún vale. Me he propuesto conseguir la sonrisa de tres personas al día para ver si así vamos lidiando con tanto mal humor. Todo pasará y ahora, ¡a comernos el día 27!