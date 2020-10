Estar presentes y a domicilio

Ya te he dicho que cumplí años confinada. Más allá de todo el drama que se podría esperar de una persona como yo, que planifica ese día con un promedio de dos meses de antelación, lo llevé bien. Que sí. Que en todas las contestaciones a las felicitaciones aparecía una carita triste. Vale. Pero es que en rasgos generales la situación no animaba a reír. A lo largo de ese día aprendí la importancia de estar presentes y cómo hay mil maneras de conseguirlo, incluso si lo que se interpone en el camino es una pandemia mundial. Mi padre llenó la casa de globos de colores, mis amigas me mandaron un desayuno gigante a casa, como los de los hoteles -mis favoritos-, y me pasé el día haciendo videollamadas con la gente a la que quiero. Todo copita de vino en mano y con mi tarta favorita terminándose poco a poco sobre la mesa. Fue un día raro, pero me sentí bien acompañada así que, ¿qué más se puede pedir? Todo esto para hablar de ese montón de maneras de estar presente.

Da igual que un virus amenace al mundo. Que eso mismo provoque que no podamos juntarnos o que directamente nos hayamos quedado encerrados en ciudades distintas. Hay mil formas de estar presente. Los que nos fuimos a estudiar fuera siendo todavía unos mocos estamos acostumbrados a tirar de ingenio y de eso quiero hablar. Porque ha vuelto a pasar. Ha llegado el primer cumpleaños importante que tiene lugar en este semiconfinamiento que vivimos en Ourense. Mi prima Lala sopla 27 velas y lo hace, otra vez, -es una trotamundos incansable- lejos. Lo pensé mucho y al final me decidí por enviarle comida de su tailandés favorito por sorpresa. Las aplicaciones de reparto a domicilio hacen esto posible. Y en un momento como el actual, incluso los propios restaurantes se encargan de acercar sus elaboraciones a las mesas de los clientes. Alucinó, y aunque nos dio pena no compartirlo, hubo algo que nos hizo sentir que estábamos más cerca. Supongo que que piensen en ti, se nota.

Otra opción son las flores. No solo llenan las casas de colores, sino también de olores ricos. Son una forma muy romántica de decir te quiero y de crear presencia, pues duran días vivas en el jarrón. Ahora mismo, en la ciudad, la mayoría de floristerías tienen su propio reparto y las que no, utilizan los servicios de Interflora. De la que más tiro es de las cestitas de panadería, en las que mezclas detalles dulces y salados para conseguir un desayuno o una merienda especial y personalizada. También me encanta que tengamos hasta helado artesano a domicilio. Puede ser cliché, pero anima el día malo de cualquiera, ¿no? Pero si tuviese que quedarme con algo, creo que escogería los vídeos de felicitación conjunta, o individual. Les sumas un buen libro, también a domicilio, claro, y listo. El caso es que sonará a tontería, pero creo que este virus ha servido para hacernos conscientes de la importancia de estar cerca de los que amamos y aunque no nos permita que sea cara a cara, sí podemos hacerlo a través de la capacidad de los comerciantes para convertir sus negocios en omnipresentes. Ya ves, Amazon no iba a tener para siempre la exclusiva del todo a domicilio. Y a mí es que me parece que el comercio local es lo que da vida a las calles y esta versión para llevar es su forma de estar presente. Así que qué menos que ayudarles a generar futuro y qué mejor si lo hacemos demostrándoles a los que nos importan que estamos con ellos a pesar de la distancia.