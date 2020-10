Aquí te visten a ti y a toda tu casa

0

Ourense 28/10/2020

Nájera es el segundo apellido de Toñy Rodríguez y ahora también es el nombre de su negocio. Ella y su hijo, Rubén Iglesias, acaban de inaugurar una tienda en la avenida de Buenos Aires. «Vendemos desde ropa de bebé hasta colchones y edredones. Tenemos diseños de confección para mujer y para caballero; más casual, elegante o incluso pijamas de alta calidad. Y además ofrecemos moda para el hogar», dice Rubén. Tras 32 años trabajando en el sector como empleada, Toñy decidió independizarse. «La empresa en la que estaba cerró en noviembre. Luego apareció este local que estaba por la misma zona y se me ocurrió que podía ser una oportunidad para abrir mi tienda propia. La verdad es que los clientes me animaron mucho y así me decidí», explica. Sabe que es un momento muy delicado para emprender pero la ilusión y las ganas son mayores que la complejidad. En Nájera trabaja solo con productos nacionales y de alta calidad. Venden mantas, cojines, fundas de sofá, nórdicos... pero también pantalones, vestidos, blusas, trajes o corbatas. «Menos zapatos, tenemos de todo. Aquí vestimos a nuestro cliente y también a toda su casa», afirma.

Uno de sus productos más exclusivos es un colchón con masajes. «Somos los únicos que lo vendemos de toda Galicia y la verdad es que es una pasada. Ayuda a relajarse y dormir mejor», dice. Toñy se muestra muy agradecida con la aceptación que está teniendo su negocio. «Es cierto que el confinamiento ayudó para que todos pusiésemos un poco más de atención al cuidado de nuestra casa y eso se está notando. Llevamos pocos días y los clientes están respondiendo genial. Estamos encantados», admite. Esta empresaria ourensana no puede esconder su optimismo pero es que tiene un as en la manga que no es otro que el nombre de su local. «Siempre me he sentido muy representada con mi apellido y aún encima me liga directamente a mi madre. A ella le hizo mucha ilusión que llamásemos así a la tienda y dijo que nos iba a dar suerte», confiesa. Ojalá sea así.