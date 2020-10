Caballero pide a Feijoo que «posibilite unha solución» en la moción de censura en Ourense

0

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, pidió ayer al presidente de la Xunta y líder del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que mueva ficha para desbancar de la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome. «Que Feijoo non intente escapar das súas responsabilidades, que non se esconda detrás de Baltar e do PP en Ourense para tratar de eximirse do que el é responsable e que posibilite unha solución», dijo Caballero en unas declaraciones en Vigo.

El líder de los socialistas gallegos recordó que hay 24 concejales que ya pidieron en pleno la dimisión del alcalde, pero que está en manos de Feijoo poner fin al «caos» que se vive en Ourense y del que responsabiliza al presidente de la Xunta y del PPdeG.

Para Caballero, el socialista Rafael Rodríguez Villarino, que fue el candidato más votado en las elecciones municipales del 2019 y cuenta con nueve concejales, es el alcalde legítimo de Ourense, aunque «un pacto letal de indignidade entre Jácome, Baltar e Feijoo» le quitó el bastón de mando. Villarino está dispuesto a gobernar, apunta el secretario general del PSdeG, pero necesita «que outras forzas políticas posibiliten arranxar o despropósito».

«En Ourense todo o mundo sabe que a única forma de solucionalo é poñer na alcaldía a quen gañou as eleccións municipais», insistió Caballero, quien explicó que todo el PSOE, desde Ferraz a Ourense, se mueve en la misma línea, la de buscar una solución «lexítima e razonable».

En opinión de Caballero, «o Partido Popular en Ourense fracasou», por lo que considera que Feijóo «debería desculparse diante da cidade» porque, considera, «el é o responsable de onde a colocou: na maior crise municipal que hai en ningunha cidade de España nests momentos». Los socialistas, continuó, están abiertos al diálogo, pero «os que crearon o problema teñen que contribuír á solución».