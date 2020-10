Diecinueve años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de sus sobrinos de 10 y 13 años

0

La Voz de Galicia Marta Vázquez

Ourense / La Voz 21/10/2020 15:01 h

Diecinueve años de cárcel. Es la severa condena que la Audiencia Provincial de Ourense acaba de imponer a un hombre al que considera responsable de haber abusado sexualmente de sus dos sobrinos, que tenían 10 y 13 años cuando ocurrieron los hechos. Los magistrados no tienen dudas de que los menores no mintieron cuando contaron, primero a su madre y luego ante los tribunales, que durante un fin de semana que pasaron en la casa de su abuela uno de sus tíos, José Á. G., se metió en la cama con ellos y los agredió, repitiendo el ataque al día siguiente contra el más pequeño de los dos.

«Del referido testimonio resulta que el acusado se aprovechó de la menor edad de las víctimas que contaban con solo 10 y 13 años, para abusar sexualmente de ellas, y también que se prevalió de la relación de superioridad derivada de su posición familiar», recoge la sentencia, que considera al acusado culpable de tres delitos de abuso sexual, uno de ellos con penetración. Eso sí, aunque la condena es severa, está diez años por debajo de lo que inicialmente había solicitado la representante del ministerio público, que había calificado los hechos como dos delitos de agresión sexual y un tercero de abuso. Y es que, a juicio de los togados, no existió violencia por parte del acusado. «No consta el empleo de violencia o intimidación alguna», explica la sentencia, en la que se recuerda que durante los episodios «no se entabló forcejeo alguno, el acusado se limitó a hacer valer su superioridad física». Tampoco creen los magistrados que el hecho de que el acusado le pidiera al menor de los niños, del que abusó dos veces, que no contara nada a su madre, no puede «equipararse a la intimidación necesaria para vender la resistencia de una víctima».

Así las cosas, los magistrados ven probado el relato de los hechos ratificado por los niños durante el juicio, en una sala anexa a la de la Audiencia provincial. Tal y como relataron a su madre el 26 de junio del 2018, cuando regresaron a casa tras pasar el fin de semana con la familia. Los niños explicaron que por la noche se acordó que ambos se acostaran en la misma cama que el acusado. Entonces el adulto realizó tocamientos a uno de ellos, que no solo se apartó sino que además se levantó de la cama para pedir ayuda a otro pariente que estaba en la casa, concretamente un tío suyo que dormía en la cocina. No le hicieron caso, sin que nadie impidiera que el acusado consiguiese poco después atacar sexualmente a su hermano pequeño.

Al día siguiente, y con la excusa de llevarlo a tomar un helado, el agresor logró de nuevo estar a solas con el más pequeño de los niños. Lo llevó en coche hasta un pinar y lo atacó sexualmente.

Las excusas del inculpado, que durante el juicio dijo por un lado no haber tocado a los niños, al tiempo que, por otro, admitía no recordar nada de lo ocurrido porque había bebido alcohol y se había quedado dormido, no han servido ni para exculparlo de los cargos, ni tampoco para atenuar su responsabilidad penal, como había solicitado la defensa del acusado durante el juicio. «Y en relación al estado en concreto del acusado el día que los hechos suceden, sin descartar algún consumo alcohólico, concluye la sala que el mismo no produjo merma de sus facultades cognitivas, y todo lo más una desinhibición sexual, tomando en cuenta, que la propia noche, tuvo que conducir su coche en un recorrido de más de dos kilómetros y que al día siguiente madrugo sobre las siete de la mañana, lo que parece excluir, una importante ingesta alcohólica», dice el fallo.

Además de las declaraciones de los menores, los jueces ven probada la culpabilidad del acusado por una prueba irrefutable, y es que en el bañador del niño más pequeño, aparecieron restos de su semen.

Por todo ello se le imponen al acusado, que estuvo en prisión preventiva hasta el pasado mes de mayo, diecinueve años de cárcel, prohibiéndole además que vea o se comunique con los niños durante más de diez años. Tendrá además que indemnizarlos con 18.000 euros, aunque le cabe la opción de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza.