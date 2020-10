La agrupación Miño consolida su red vecinal de mujeres

0

Ourense 19/10/2020 05:00 h

La agrupación Miño, integrada por asociaciones vecinales del rural y de la periferia, consolida su red vecinal de mujeres. Por segundo año consecutivo desarrolló un proyecto centrado en el apoyo, orientación e información a mujeres en situación de vulnerabilidad. El programa llega a más de veinte asociaciones vecinales. A través del proyecto se puso en disposición del colectivo que se enfocan en el acompañamiento integral para la mejora de su situación. "Cremos que o movemento veciñal pode ter un papel importante pola súa proximidade as veciñas detectanto e reforzando a loita contra as violencias machistas e no apoio as mulleres", explicó la presidenta de la agrupación Miño, Lorinda Fernández.