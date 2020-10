2020: La odisea de buscar piso

Séptimo día con el diario y la verdad es que empiezo a pensar que los pisos ourensanos son bastante más grandes de lo que creía. También que hay muchísima gente que opta por compartir morada y yo sin enterarme. Si no de qué esas mesas en las que cuatro o cinco treintañeros —y de 40 y de 50— disfrutan del vermú o de la rica cañita after work. No tiene otra explicación en una situación que excluye el contacto entre no convivientes, ¿no? En fin. La cosa me sorprende porque estoy buscando piso. Llevo así unos nueve meses. Y nada. En la ciudad es imposible encontrar uno que se adapte a lo que quiero: en el centro y sin muebles de la era Mesozoica. No tengo gatos, no monto fiestas —al menos no en mi casa— y fumo poco. Ya ves, no está tan mal. Tiré de inmobiliaria un par de veces y el resultado fue un fracaso. No puedo pagar una casa de tres habitaciones, ni tampoco quiero tener que limpiarlas. Quiero una cosa pequeña, en la que meter mis tonterías bonitas y acumular la ropa sucia en un cesto hasta que me quede sin limpia que ponerme. Pero está realmente complicado. Por eso pensaba que en Ourense habría un montón de gente viviendo sola, aunque visto lo visto, me equivoqué. Por favor, ¡alquílame ese apartamento que dejaste libre durante el cierre de la ciudad!

Después de este pequeño anuncio por palabras, vamos con lo que realmente nos atañe. Hay muchas cosas que no podemos hacer durante este semiconfinamiento en el que estamos sumidos, pero hay muchas otras que sí. El lunes os hablaba de improvisar y hoy os voy a lanzar un plan buenísimo con el que podéis ponerlo en práctica. El cineclub Padre Feijoo, el nuestro, cumple 50 años —wow, cuánto buen cine tenemos que agradecer en Ourense a este proyecto—. Y para celebrarlo han hecho una selección de las que consideran las cincuenta mejores películas de la historia. Una locura de amor por el cine. Podríamos abrir un gran debate sobre esa lista que en mi caso empezaría por: ¿dónde está Big Fish? ¿Y Casablanca? ¿Y Pulp Fiction? Pero es algo tan personal y ellos saben tan bien por qué deciden lo que deciden que... otra vez solo puedo brindarles un ¡gracias! como la copa de un pino y quedarme calladita. ¿Por qué? Porque nos las están regalando. Es su cumple y regalan ellos, ¡madre mía estos locos! Casi cada día desde hace un par de semanas proyectan gratis en el salón de actos de la antigua biblioteca, en la calle Concejo, cintas que van desde Ciudadano Kein a 2001: Una odisea del espacio. El Padrino, Persona, La noche americana o Luces de escena son parte de las seleccionadas. Esta es una forma muy fácil de olvidarnos por unas horas de lo que nos pasa; de evadirnos de la realidad que nos rodea; de vivir un rato a través de la vida y las historias de personajes mucho más interesantes que nosotros. Yo ya me he comido alguna —y he llegado tarde a otra— y tengo que decir que el plan es perfecto, tanto en sí mismo como por las medidas de seguridad que aplican —porque en el cineclub ourensano son puristas para todo—. Ojalá vengan otros cincuenta años más. Y de aquí sale la conclusión del día: la cultura siempre nos hará libres. Por cierto, hoy ponen Plácido.