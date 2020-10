¡Que viene el lobo!

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 08/10/2020 05:00 h

Una de las grandes moralejas que se extraen de la fábula de Pedro y el lobo es precisamente que el engaño y la mentira solo acaban provocando ausencia de credibilidad. Sobre esto y otros muchos valores ha querido profundizar el ourensano Marcos Viso y lo ha hecho apoyándose en el cuento infantil, rehaciéndolo en su propia versión en forma de álbum ilustrado. En su caso ha puesto el foco en el rebaño. «Aquí os protagonistas non son nin Pedro nin ningún pastor, son as ovellas. E son elas mesmas as que terminan por revelarse», explica. «Paréceme que a historia ten moito que ver coa realidade agora mesmo. Non paramos de aguantar mentiras e máis mentiras e a forma que atopei de queixarme foi esta, ilustrando unha fábula na que caricaturizar a eses que menten», añade.

Beeeee!, así se llama el álbum, es una autoedición, en la que Marcos ha hecho las ilustraciones, el texto, la maquetación y hasta se encarga de coser a mano cada lomo. Lo vende a través de su página web y lo produce bajo demanda, dependiendo de los pedidos que reciba. «Paréceme que así é un proceso moito máis artesán e permíteme estar en contacto directo co lector», admite. Es un álbum para que disfruten, y aprendan, tanto niños como mayores.