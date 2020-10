Jácome apoya las restricciones en Ourense: «Hay que ser más papistas que el Papa»

0

La Voz de Galicia Miguel Ascón

Ourense 07/10/2020 15:35 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, respalda la decisión de la Xunta de restringir los movimientos de los vecinos de la ciudad fuera del municipio. Según dijo, el Ayuntamiento colaborará «al 100 %» con las autoridades sanitarias. «Hacemos un llamamiento para ser más papistas que el Papa. Tenemos que ir incluso más allá de lo que nos piden. Aquí todas las medidas parecen pocas», dijo este miércoles Jácome.

El regidor explicó que la situación actual le preocupa «muchísimo» y aseguró que este es «el problema número uno» para la ciudad. «Esperamos que estas medidas sean efectivas y entendemos que pueden ayudar tanto a Ourense como fuera de Ourense», añadió el alcalde, que no quiso aventurar qué posibles causas hay para la expansión del coronavirus en la ciudad: «He oído muchas cosas, pero creo que pronunciarme de por qué motivo hay ahora mismo en Ourense un pico y en otras ciudades gemelas no, sería una temeridad por mi parte porque no soy experto en el tema y no tengo datos fiables para pronunciarme».

Jácome insistió en que el Concello colaborará «al máximo» con las medidas adoptadas por la Xunta. «Nosotros lo que vamos a hacer, por nuestra parte, es que nuestra policía local ponga muchísimo más celo en el tema», dijo el alcalde, que también avanzó que los técnicos del servicio de medio ambiente estarán «más pendientes» de las tareas de desinfección. El regidor explicó, además, qué implican las restricciones: «Ahora mismo las causas para desplazarse del municipio son las mismas que había en el estado de alerta, con la diferencia principal de que con el estado de alerta no se podía prácticamente salir de casa salvo para motivos justificados y ahora sí que se puede salir de casa».