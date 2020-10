Feijoo da carta blanca al PP de Ourense «para pactar» y desbancar a Jácome de la alcaldía

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

07/10/2020 12:17 h

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, aseguró este miércoles que su partido dispone de carta blanca para buscar una salida a la crisis del Concello de Ourense, donde el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, gobierna tan solo con el apoyo de otros dos concejales, después de la ruptura del acuerdo con el PP y del desplante de la mayoría de los ediles de Democracia Ourensana. Feijoo dejó claro que en el PP de Ourense «teñen liberdade para pactar», y espera que la posición del PSdeG no vuelva a ser la misma que en el pasado, la de desautorizar cualquier tipo de alianza con el PP.

El mandatario autonómico hizo estas valoraciones durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Parlamento, donde el portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero, lo emplazó a actuar en la crisis municipal de Ourense y a reconocer que el PP fue el causante de la misma al aupar a Jácome a la alcaldía. «Vai ser parte da solución ou vai deixar a cidade no caos no que a colocou o PP?», inquirió Caballero.

Feijoo inició su réplica exponiendo que lo que más preocupa a la Xunta de Ourense es la situación epidemiológica, que llevó a acortar la movilidad tanto en la ciudad de As Burgas como en el vecino municipio de Barbadás, debido a que la tasa de incidencia del covid-19 es de 417 casos por 100.000 habitantes lo que cuadriplica la media gallega de 107 por 100.000 habitantes.

Con todo, no escurrió el bulto con la pregunta del líder socialista y recordó que, en su día, ya le propuso al PSOE un acuerdo global para facilitar gobiernos de las listas más votadas en los concellos, que en el caso de A Coruña, Ferrol, Lugo y de las diputaciones coruñesa y lucense sería el PPdeG. Apuntó que los socialistas nunca valoraron tal acuerdo, pues su único propósito era impedir que el PP gobernara en cualquier institución. «O cinismo do PP non ten límites», replicó Caballero, tras recordar que el PSOE fue la lista más votada en la Comunidad de Madrid, pese a los cual los populares pactaron con Ciudadanos y Vox.

«Fala de Madrid, pero isto é o Parlamento de Galicia», lo reprendió Feijoo, antes de subrayar que fue la dirección del PSdeG la que se convirtió en un obstáculo para la gobernabilidad en Ourense, al señalar que el candidato ourensano del PSdeG, Rafael Rodríguez Villarino, llegó a invocar una gran coalición con el PP para desbancar a Jácome de la alcaldía, «e vostede desautorizouno». Y acto seguido añadió Feijoo: «Se o PSOE pensa en Ourense, podemos chegar a acordos; se só pensa no PSOE, entón non», dejando claro que como presidente del partido en Galicia «a vontade de acordo está aí, en buscar un Goberno estable na cidade».