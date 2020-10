Raúl Dacosta inicia una nueva etapa de tres temporadas en el Espanyol

0

La Voz de Galicia

Ourense 07/10/2020

Raúl Dacosta se encuentra ya en Barcelona, donde este miércoles por la mañana pasó las pruebas médicas en la ciudad deportiva del RCD Espanyol, club con el que se vincula para las próximas tres temporadas. A sus 18 años, el atacante ourensano deja La Fábrica, la cantera del Real Madrid en la que estuvo desde edad cadete. «Hubo un cambio en la dirección deportiva, en esta temporada las sensaciones que tenía no eran del todo buenas, de falta de confianza. Los hechos que sucedieron me llevaron a tomar la decisión de venir aquí. El Espanyol desde que supo de esa posible salida estuvo ahí y ha hecho un esfuerzo enorme para que esto fuera posible», explicaba el jugador nada más llegar a Barcelona el martes por la noche.

Raúl Dacosta fue durante sus primeros años en La Fábrica, adonde llegó procedente del Celta, una de las promesas de la cantera blanca y uno de los jugadores destacados, pero esta temporada dejó de contar con la confianza de su entrenador, Manu Fernández, que después fue nombrado director de cantera de la entidad blanca. Extremo que se desenvuelve por ambas bandas y en la media punta, a sus 18 años, Raúl Dacosta inicia una nueva etapa con tres años firmados en el Espanyol.

Sobre su nueva casa, destaca que el Espanyol es «un club que tira de cantera y que me ha demostrado que confía en mí. Lo que necesitaba era esa sensación de confianza, y jugar, que es lo divertido». «Busco ser feliz. Si no juego no soy feliz y la mejor solución era esto», añadió el jugador. Raúl Dacosta -hijo de Ramón Dacosta, exjugador profesional del Club Deportivo Ourense y actualmente presidente de la UD Ourense- compaginará su carrera futbolística con los estudios universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

«Estaré en dinámica del segundo equipo, el Espanyol B, si es posible, o con el juvenil A».Con el Madrid había iniciado la pretemporada con el Juvenil A, pero con la misma dinámica de no gozar de la confianza con la que acabó la temporada anterior. «Estos tres años en el Real Madrid me han servido para crecer mucho en lo deportivo y en lo personal, por salir de casa, fuera de Ourense, y por tener compañeros nuevos y una vida nueva. Vengo al Espanyol para seguir aprendido y trabajando, a seguir creciendo como futbolista, porque me encantaría dedicarme a esto, aunque todo el mundo sabe lo difícil que es llegar y vivir de ello», concluye el joven futbolista.