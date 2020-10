«Te voy a hacer lo que te mereces, te voy a cortar las orejas», dijo un acusado a su mujer antes de atacarla con un machete recién afilado

0

La Voz de Galicia

Ourense 02/10/2020

Teófilo S. C. y su esposa estaban en trámites de separación en agosto del 2018. Pero seguían viéndose a diario porque ambos trabajaban en el mismo lugar, un aserradero de la localidad de Piñor. Ese contacto frecuente con la víctima habría supuesto el escenario perfecto para que Teófilo planeara mutilarla, en venganza porque sospechaba que ella andaba con otros hombres. Es la hipótesis que la Fiscalía de Ourense y la acusación particular manejan en relación con los graves hechos que ocurrieron a principios de aquel mes en las instalaciones de la empresa. La víctima, tal y como ha relatado este jueves en la Audiencia provincial de la ciudad de As Burgas, llegó a temer por su vida.

Y es que a media tarde de aquel 9 de agosto ella, que semanas atrás había iniciado los trámites para divorciarse del acusado, se había tomado un descanso de su puesto de trabajo para ir al baño, cuando se encontró con el acusado. «Díxome que quería falar conmigo, que ían ser dous minutos», contó al tribunal, explicando que tras acceder ella, la metió en una vieja cocina que hay en las instalaciones de la fábrica y cerró la puerta tras él. Enseguida la acusó de estar con otros hombres y le dió un fuerte puñetazo en la cara, provocando que cayera al suelo. Después se puso detrás de ella y le anunció sus intenciones. «Ahora te voy a hacer lo que te mereces, te voy a cortar las orejas para que aprendas a respetar a los hombres», le dijo a la víctima, quien bajó la cabeza y se cubrió con los brazos intentando evitar la mutilación. «Agachei a cabeza e tapeime», explicó, recordando cómo su todavía marido la atacó con el machete, provocándole una herida en el brazo, que empezó a sangrar profusamente. Una compañera de trabajo, que la había escuchado gritar, entró en ese momento en la cocina. «Senón houbera chegado ela, non houbera parado», relató la víctima, que resbaló en su propia sangre cuando intentó levantarse, auxiliada por su compañera, que pidió ayuda y avisó a la Guardia Civil. Poco después un helicóptero del 061 llegó al aserradero, realizando los médicos a la víctima un torniquete, dado lo profundo del corte. Fue trasladada al CHUO, donde estuvo nueve días hospitalizada. La víctima relató también que antes del divorcio el acusado era agresivo con ella, insultándola con frecuencia por celos infundados, y que ya en su día le había dicho que en su país era habitual cortarle las orejas a las mujeres infieles. «Díxomo, pero eu pensei nunca pensei que puidera chegar a facelo», aseguró.

«Estaba en un charco de sangre»

La compañera de la víctima respaldó esta versión de los hechos, calificando al acusado como una persona «posesiva» y relatando que cuando entró en la habitación en la que se produjo el presunto intento de mutilación, el acusado estaba detrás de la víctima, y esta en medio de un charco de sangre. «Pensei que estaba morta», aseguró, contando también que cuando el acusado se levantó, vio el cuchillo en sus manos. Entre los testigos citados estuvo otro empleado del aserradero, que ratificó que minutos antes de la agresión Teófilo le entregó un machete y le dijo «afílamelo bien». Al parecer, era habitual que lo hiciera porque el instrumento se usaba frecuentemente en el centro de trabajo, pero ese día le pidió además un trapo, en el que lo envolvió, guardándolo luego en su bolsillo.

Los agentes que respondieron al aviso por el suceso en el aserradero, explicaron que a su llegada el acusado, a quien en la fábrica se le conocía como Chichí, estaba apartado del resto de trabajadores, porque se temía que pudieran atacarlo por lo que le había hecho a su esposa. Uno de ellos inspeccionó el escenario de la agresión, ratificando que había «muchísima sangre» y aclarando que el machete fue localizado escondido en el interior de una caja de cartón.

Pero nada de esto fue reconocido por el acusado, en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos. Negó haberla agredido o amenazado durante la convivencia como pareja y aseguró que fue él quien pidió el divorcio, si bien cuando ocurrieron los hechos ambos seguían haciendo «vida de pareja». Respecto a la presunta mutilación, afirmó que fue ella quien lo citó y que tras preguntarle si era verdad que salía con otras mujeres, «se me vino encima con el machete». Luego, tras un forcejeo entre ambos, ella se habría cortado en un «fatal accidente».

Será ahora el tribunal de la Audiencia quien decida si Teófilo atacó a su esposa o si ella se cortó accidentalmente pero las dos acusaciones, pública y particular, colocaron sobre los hombros del acusado toda la responsabilidad en lo ocurrido. La representante de la Fiscalía consideró probado que existió una situación de maltrato habitual del acusado a su pareja, y que ese «clima de terror» propició que ella pidiera el divorcio. Sobre la agresión, calificada como un delito de lesiones, explicó que el acusado planeó el ataque y por ello pidió que le afilaran el machete. Reclama que se impongan al acusado ocho años de cárcel. La acusación particular por su parte, considera lo ocurrido un homicidio en grado de tentativa, reclamando casi veinte años de prisión para Teófilo, por considerar que de no haber sido atendida rápidamente, la víctima podía haber muerto desangrada.

La defensa, por su parte, dijo que la herida de la víctima fue «una lesión fortuita» y reclamó la libre absolución.