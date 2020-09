El PP pide que se restablezcan los servicios ferroviarios eliminados en la pandemia

0

Ourense 27/09/2020 18:05 h

El grupo municipal del PP llevará al próximo pleno municipal una propuesta par solicitar al Gobierno central que se restablezcan los servicios ferroviarios que fueron eliminados durante la pandemia. Alguno de ellos, como la supresión del tren que enlazaba a las 6.45 la ciudad de As Burgas con Santiago, no ha sido aún recuperado, lo que ha causado mucho malestar entre los usuarios. «É preciso que, unha vez superadas as restricións á mobilidade derivadas da declaración do estado de alarma pola covid-19, o Goberno de España proceda á inmediata recuperación de todos os servizos ferroviarios que viñan prestando anteriormente dentro da propia comunidade autónoma galega, como aqueles outros que nos conectan coas demáis comunidades, garantindo así a mobilidade dos ourensáns», señala Flora Moure, portavoz municipal de los populares. «Os agravios do Goberno de España en materia ferroviaria continúan imparables cos ourensáns, nun ataque continuo destinado a aillar á Galicia interior, tendo á cidade das Burgas como máximo exponente», argumentan los populares en el texto de su moción, que se debatirá en el pleno del próximo 2 de octubre.