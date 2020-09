Jácome lleva a Ourense a su peor momento de parálisis en ocho años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ruth nóvoa

ourense / la voz 20/09/2020 05:00 h

La crisis en la que está inmerso el Concello de Ourense ha condenado a la tercera ciudad de Galicia a la parálisis. Pero ni crisis ni parálisis son palabras nuevas para los vecinos de la capital, como tampoco lo son otras muy repetidas en las últimas semanas: bipartito roto, gastos impropios o ediles díscolos. Eso sí, hay que hacer memoria.

En el 2007 -tras doce años de gobierno del popular Manuel Cabezas, que contribuyó a darle un cambio de imagen a la ciudad- el PSOE y el BNG se aliaban en un bipartito encabezado por Francisco Rodríguez. Políticamente les fue más rentable a los primeros que a los segundos: cuatro años después, los socialistas pasaban de ocho a once concejales y los nacionalistas de seis a tres. En todo caso, revalidaban su alianza y la lógica dictaba otros cuatro años de normalidad. Pero la jueza Pilar de Lara, con la imputación del alcalde en la operación Pokémon, hizo que el Concello saltara por los aires. La renuncia del regidor del PSOE, forzado por sus socios del BNG, se ve con otra perspectiva ocho años después, con la jueza sancionada. Lo cierto es que, en aquel momento, el Ayuntamiento de Ourense se convirtió en cualquier cosa menos en un lugar tranquilo. Y la ciudad, y los ciudadanos, empezaron a pagar la factura de la paralización que, sin que nadie pudiera preverlo, siguen abonando en la actualidad.

El sucesor tras aquella crisis motivada por De Lara fue el también socialista Agustín Fernández. Ya sin los nacionalistas en el gobierno (los tres ediles con los que había iniciado el mandato habían renunciado por la imputación de uno de ellos), los problemas le acabarían llegando de su propio partido. El destino de los fondos económicos del grupo municipal del PSOE -una parte se dedicó a la compra de alcohol y a la contratación de mariachis para una fiesta en casa del exalcalde- abrió una crisis que acabó con cinco ediles abandonando el salón de plenos para saltarse la disciplina de partido. La imagen ilustró la guerra socialista, desatada por los denominados «gastos impropios», pero sustentada en diferencias más profundas. El regidor se quedó en la práctica con seis de once concejales, complicándose la gobernabilidad.

Este mes, cinco ediles de Democracia Ourensana (partido que tomó las riendas de la ciudad en coalición con el PP y con Jácome como alcalde) presentaban un escrito en la Fiscalía denunciando presuntas irregularidades. Temían que les salpicasen y querían cubrirse las espaldas. Aunque sorprendente, el fondo de su estrategia no es inédito en el Concello de Ourense: en los últimos meses de los socialistas en el gobierno, en el 2014, dos edilas ya pidieron abandonar el cargo por el «peligro» de delinquir.

En el 2015 las siglas se movieron. El PP, con el exconselleiro Jesús Vázquez, lograba la alcaldía, aunque no con margen suficiente para gobernar con solvencia: tenía diez concejales. Y el outsider que se había colado en la corporación durante el mandato anterior, Gonzalo Pérez Jácome, daba la campanada logrando ocho representantes y convirtiendo Democracia Ourensana en el principal grupo de la oposición. Jácome amortizó ese papel y se convirtió en el azote de los populares, incapaces de llegar a acuerdos con los que sacar adelante proyectos de ciudad. La capital estaba paralizada: el PP no logró aprobar presupuestos en cuatro años ni tampoco sacó adelante el PXOM -está vigente el de 1986-, que ya habían dejado encarrilado los socialistas. La caducidad de importantes concesiones y la ausencia de grandes proyectos de ciudad convirtieron el mandato en un páramo. Las elecciones, y el pacto posterior, dejaron la sorpresa de un bipartito de PP y DO, con votos suficientes para sacar a Ourense del atolladero de gestión en el que se encontraba. Pero, un año y tres meses después, la ciudad está más atascada que nunca.

El alcalde quiere aguantar, mientras el PP se abona a la presión y espera a que se rinda

El pacto de Partido Popular y Democracia Ourensana permitió conseguir algo que debería ser rutina: aprobar presupuestos. En la tercera ciudad de Galicia hay unas cuentas y dinero para gastar. Pero la crisis abierta por la denuncia de los ediles díscolos de DO ha vuelto a pulsar el botón de pausa. Lo cierto es que en estos meses, aparte de los presupuestos, no hubo grandes proyectos ni decisiones de calado. Las críticas por el abandono en el que estaba sumida la ciudad, a pesar de la aparente estabilidad política, eran notorias. El PXOM seguía atascado por diferencias entre el PP y Jácome. Y el alcalde dedicó más tiempo a hacer anuncios grandilocuentes que a concretarlos.

La salida del gobierno de los críticos de DO y de los socios del PP dejó a Jácome con la responsabilidad sobre sus hombros y solo otras espaldas para compartirla, las de su fiel amigo Armando Ojea. No se puede convocar ni una junta de gobierno por falta de cuórum. El alcalde, que tiene la firme pretensión de resistir, confiaba en resolver ese problema con la entrada de un edil que se consideraba alineado a él, pero ni siquiera eso está claro.

Mientras tanto, el PP se ha abonado a la estrategia de la presión, con movimientos como el de Feijoo ignorando a la capital, al ofrecer ayuda para superar la crisis económica a todas las ciudades gallegas menos a Ourense. Los populares no se sientan a hablar con el resto de los partidos, sino a esperar a que Jácome claudique para recolocarse en el Concello. Y mientras, la ciudad sigue atada de pies y manos.