Explorando el miedo y el erotismo

La Voz de Galicia Por Marta Vázquez

11/09/2020 09:47 h

Sangre nueva corre por las venas de la literatura gallega. Carla López Piñeiro acaba de publicar su primera novela, titulada Miedos y editada en Amarante. Se trata de un conjunto de catorce relatos breves que la autora terminó de escribir el 14 de junio de 2020 en la capital ourensana, en plena desescalada, y que ya puede comprarse en la web de la editorial y en las librerías. «Son catorce relatos que están relacionados porque en todos se explora lo que es la idea del miedo», explica la escritora, que además es doctora en Patrimonio y Documentación histórica. «No es un libro de terror» aclara esta joven nacida en 1981 que ahora reside en Ourense tras vivir varios años en Ferreira de Pantón. Ha puesto títulos de números a sus historias, en un intento de «jugar a la confusión con el lector». Aunque esta es su primera novela, Carla escribe desde hace ya mucho tiempo. Se confiesa una gran lectora y recuerda que el empujón hacia la literatura lo recibió a los diecisiete años, cuando ganó un concurso de relatos convocado por la Subdelegación del Gobierno. «Fue entonces cuando empecé a pensar que podría interesar lo que yo escribía», asegura. Puso en marcha un blog y en el 2015 empezó a colaborar con la revista Scríbere, en la que publicó diversos relatos y entrevistas. Aunque la literatura, confiesa, es una vocación para ella, la comparte con la documentación. ¿Y por qué escribir sobre el miedo? «Es uno de los tipos de relato que más me atrae, es un tema oscuro, que trata sobre los aspectos más intrincados de la mente humana; cosas que a veces son complicadas de entender porque cada persona le teme a algo distinto». A ella le encantan, reconoce, autores como Paul Auster y Stephen King.

Manuel J. Maceda presentará el próximo viernes, 18 de septiembre, en el Ateneo de Ourense su nuevo libro. Se trata de un poemario titulado Los ojos de eros, en el que este autor ourensano nacido en 1989 explora el erotismo. «En realidad de lo que se habla es del tránsito de alguien que empieza en el mundo de sexo, y como eso va evolucionando hacia la soledad», explica el autor, quien se estrena con esta obra en la poesía, pero no en la literatura. Esta es, de hecho, su segunda obra, ya que hace unos años publicó un libro de microrrelatos. «Llevo en la poesía desde los quince años, aunque hasta ahora no había podido publicar nada», cuenta Manuel, que para poder ver su obra en papel ha tenido que desarrollar una campaña de micromecenazgo. «Estoy orgulloso del resultado», asegura el autor, que ya tiene en mente su próxima novela, que se publicará en castellano aunque reconoce que le hubiera gustado verla en gallego. «Es complicado publicar en esa lengua en estos momentos», advierte. Pero mientras no llega ese momento anima a los lectores a conocer su poemario. «Creo que van a disfrutar porque el libro va más allá de la poesía erótica, haciendo un viaje por los sentimientos que todos tenemos. Estoy seguro de que cada lector se va a ver identificado con alguno de los poemas», afirma el escritor, que recuerda que su lenguaje es «directo y claro, con el que todo el mundo va a poder disfrutar». La próxima semana contará más detalles en el Ateneo de la capital, que ahora tiene sede en el Marcos Valcárcel.