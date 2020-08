Las obras de Marcelo Macías provocarán cortes de agua el próximo lunes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 22/08/2020 14:23 h

Las obras de reforma de la calle Marcelo Macías en la capital ourensana arrancaron esta semana y provocarán durante meses consecuencias en el tráfico y en ciertos servicios. El gobierno municipal del Concello de Ourense informó este viernes que el próximo lunes día 24 habrá un corte en el suministro de agua debido a esos trabajos.

Según precisa el comunicado oficial difundido por el ejecutivo, el abastecimiento estará cortado entre las 7.30 y las 11.30 horas para los vecinos de los números pares de Marcelo Macías desde el 12 al 26 y en dos edificios de la calle Progreso (los números 11 y 13). «O Concello de Ourense prégalles ás persoas afectadas que desculpen as molestias por este corte, que resulta necesario para as obras que executa a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia coa colaboración do Concello», apunta el gobierno municipal.

Ese proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros, supondrá la renovación del firme, servicios, aceras, iluminación, accesibilidad peatonal y seguridad vial en la calle Marcelo Macías. La actuación afecta a 1,3 kilómetros del vial y tiene un plazo de ejecución de doce meses, por lo que debería estar finalizada en el verano del año que viene.