Cancelado el «Móllate co Comercio» de este martes en O Vinteún

Ourense 17/08/2020 15:58 h

Este martes no habrá actividades y juegos acuáticos para los más pequeños en O Vinteún, tal y como estaba previsto como parte de la iniciativa «Móllate co Comercio». Debido a la previsión de lluvia para estos días, el Concello ha decidido cancelar la actividad. En función de la evolución meteorológica se valorará la realización de las actividades acuáticas de este miércoles en A Ponte y la de este jueves en As Lagoas.