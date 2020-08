Arcadio Falcón: «He visto veteranos de guerra viviendo en las calles de Estados Unidos»

0

La Voz de Galicia Laura Miyara X. F.

Redacción 13/08/2020 05:00 h

Tras su paso por Estados Unidos, donde se formó en producción y composición, Arcadio Falcón presenta MAD-BOS, el primer single del álbum Millenials, tiranos... and other stories, que lanzará junto a su banda The Bandits a finales de año. La canción, que marca el comienzo de una nueva etapa para el artista, centrada en la denuncia social, viene acompañada de un videoclip que Falcón grabó a comienzos del 2020 en Ourense.

—¿Cómo fue el proceso para elegir Ourense como localización para el vídeo?

—Buscábamos un ambiente distendido para el vídeo, que relata la historia de mi viaje a Boston y la vuelta a España. Queríamos un sitio donde pudiéramos grabar en interior y exterior y dimos con el Mur Marxinal, un centro cultural vintage en el corazón de la ciudad. Así que fuimos un fin de semana en enero y lo grabamos.

—¿Cómo fue su estancia en Estados Unidos? ¿Por qué decidió volver a España?

—Estuve allí estudiando composición y producción en la Universidad de Berklee, pero también estuve estudiando cómo funciona el mundo. He descubierto que el mundo es un sitio muy complejo y que hay mucho más que lo que creía cuando era niño. Estas experiencias se convirtieron en una colección de historias que viví y que vi allí.

—¿Esas historias inspiraron el álbum?

—Sí, para este trabajo me he inspirado en esas historias. Vi veteranos de guerra viviendo en las calles, gente pasándola muy mal. Pero también hay un lado más romántico. Este nuevo álbum espero que sea el primer paso hacia una música de crítica social.

—¿Cómo definiría el álbum en cuanto a su sonido?

—La diferencia principal con respecto al anterior es la temática de las canciones, que son más serias, más importantes, todo sigue una línea más clara. En cuanto al estilo, es rock americano mezclado y aderezado con pop moderno. El disco incluye también un tema en gallego, un homenaje a mis raíces.

—¿Qué música está escuchando ahora mismo?

— Me han inspirado mucho artistas como Warren Zevon, y también el rock argentino: Fito Páez y Charly García.