La Biblioteca revitaliza el préstamo físico tras los meses del encierro

La Voz de Galicia pablo varela

ourense / la voz 06/08/2020 15:40 h

El confinamiento durante el estado de alarma derivó en que muchos ourensanos descubriesen el servicio de préstamo de libros en formato electrónico en la red de bibliotecas públicas de Galicia, por medio de plataformas como Ebiblio, activa desde el año 2014. Es, según Rosa María Díaz, directora de la Biblioteca de Ourense, «un sistema que se potenció durante los peores meses de la pandemia». Sin embargo, tampoco se ha perdido el interés por bucear entre las estanterías.

El recinto reabrió sus puertas el 18 de mayo con ciertas restricciones. El préstamo de libros se gestionó de inicio por vía telemática y, a continuación, el socio recogía el volumen en el vestíbulo de la instalación. La cautela sigue siendo la protagonista en la Biblioteca, donde ahora hay habilitados 231 puestos de lectura, de los 476 totales. «Y la idea es que tras el verano se mantenga así, al menos mientras no mejore la situación por el coronavirus», añade Díaz.

En este sentido, el traslado a San Francisco tiene una ventaja clave: se pasó de disponer de 4.616 metros cuadrados útiles a 6.621. Hay más espacio en la nueva ubicación, y ese factor se antoja esencial, tanto para la apertura de nuevas salas como para una correcta distribución del aforo y circuitos de entrada y salida durante la epidemia. Este miércoles, la directora se afanaba en indicar a algún usuario despistado cómo funciona precisamente este circuito por la zona de las escaleras. Mientras, en las mesas de estudio y de lectura, los asistentes parecen tener clara la situación, y la mayoría se vislumbraban dispersos, a varios asientos de distancia entre ellos. «Hemos intentado que, por cada uno que esté ocupado, a continuación haya dos o tres vacíos», dice Díaz.

Buena acogida en la nueva sede

El traslado de la Biblioteca Pública a San Francisco «tuvo una acogida excelente en el barrio», indica la directora. En A Follateira se han encontrado con familias jóvenes, con hijos, que han recibido de buen grado tener el recinto a un paso. El traspaso de los hábitos de lectura a las nuevas generaciones no es una cuestión menor para el personal de la biblioteca, que busca dejar una semilla con los recién nacidos para que, en un futuro, ellos sean usuarios activos. «Se han creado nuevos espacios, como una bebeteca y una zona para aparcar los carros de los bebés. Mi sensación es que a los más pequeños no se les tenía demasiado en cuenta, y ahora tenemos a pequeños que ya son socios cuando apenas tienen más de un año. Porque no se trata únicamente de los libros, sino de que se acostumbren a tocarlos, a escuchar los textos, e incluso a gatear y jugar en las salas habilitadas», explica Díaz.

A día de hoy, la Biblioteca Pública de Ourense cuenta con 40.395 socios, de los que 1.189 son nuevas altas registradas desde el traslado, a finales de diciembre del año pasado, hasta el inicio del estado de alarma. En el mismo período entre el 2018 y el 2019 se habían dado 845 inscripciones. «Hasta que comenzó el confinamiento se está produciendo un aumento de las vistas y de la participación en las actividades. Fue una pena que pasase todo esto, porque teníamos proyectos en marcha», indica la directora.

Los préstamos físicos, entre el 24 de diciembre y hasta el inicio del estado de alarma, ascendieron a 21.328, unos 3.700 más en comparación con la misma franja temporal del año anterior. Y en el balance general del año, contando los dos meses en los que la biblioteca estuvo cerrada al público, el total de libros demandados por el público ourensano fue de 33.003. «Ahora se está revitalizando. Se nota que es verano y eso también lo condiciona, pero vuelve a haber más demanda física. Y eso es bueno, porque nuestra idea es que la biblioteca sea un espacio de convivencia alternativo a la casa y al trabajo. Ahora, debemos recuperarlo», dice Rosa María Díaz.