Registran una finca y un galpón en el pueblo en el que murió el matrimonio de Taboadela

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Vázquez

Ourense 29/07/2020 13:20 h

La operación iniciada el pasado martes por los agentes de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Ourense sigue abierta. Tras arrestarse a José Miguel M. C., de 47 años, en relación con el tiroteo sufrido por un brigadista en septiembre del 2008, este miércoles los agentes han derivado las pesquisas a Amendo, la pequeña aldea de Taboadela en la que en abril del 2009 murieron asesinados los padres del sospechoso, otro crimen que hasta el momento no se ha podido resolver y en el que José Miguel ha sido siempre el principal sospechoso. El detenido, precisamente, ha estado presente en los registros, centrados en un galpón y una finca anexas a la casa en la que aparecieron los cadáveres, que habían sido tiroteados. Las diligencias continúan a primera hora de esta tarde, si bien no ha trascendido por ahora el resultado de las mismas, ya que el caso se mantiene bajo secreto de sumario.