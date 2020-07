Bomberos alertan de la falta de personal: «Nos da miedo que suene el teléfono»

0

ourense / la voz 23/07/2020 20:20 h

«Después de muchos años trabajando, nunca hemos tenido tanto miedo de que suene el teléfono». Así define la situación uno de los efectivos del cuerpo de bomberos de Ourense, que ante la falta de medios de la que adolece el servicio desde hace años, ha vuelto a hacer un llamamiento para pedir soluciones.

Y es que tras diez años sin que se hayan convocado plazas para incorporarse al cuerpo, en la actualidad son 46 los efectivos que tiene el servicio en la ciudad de As Burgas. Son, asegura Alfonso Iglesias Rabanal, delegado del sindicato CSIF, una treintena menos que los que había hace una década porque no se han ido cubriendo desde entonces las jubilaciones. El déficit de agentes es, si cabe, aún más patente en los meses de verano, con agentes de descanso por vacaciones Así las cosas en un servicio diario son siete personas las que trabajan en el parque de bomberos de la ciudad, incluido el que coge el teléfono. «Si hay un incendio en un edificio y al mismo tiempo un accidente de tráfico, no podemos ir a cubrir las dos cosas», advierte Alfonso, que avisa de que en una situación como esa tendrían que priorizar la emergencia, destacando lo «peligrosa» que puede llegar a ser esa situación.

«Mantener al cuerpo de bomberos en esta situación es una irresponsabilidad política», asegura el trabajador, que también pone de manifiesto como esa dejadez hacia el servicio desde el Concello de Ourense, hace mella en los ánimos. «Vemos lo que pasa en otras ciudades y nos damos cuenta de la precariedad que tenemos. En A Coruña tienen camiones para estrenar y aquí cada día nos falta uno porque está en reparación», asegura.

«Yo esta situación nunca la he vivido», reconoce Iglesias, que lamenta que no se cuide más «un servicio esencial como es este» y recuerda que los turnos de trabajo de los compañeros, de un día completo e trabajo y tres de descanso, es único en España. «En todas partes tienen más días libres».

La delicada situación en la que se encuentra el servicio de bomberos es bien conocida en el Concello de Ourense. La propia edila de Seguridad Ciudadana, María del Mar Fernández Dibuja, admite que «sabemos que hay precariedad», asegurando que se han dado pasos para sacar adelante una oferta de empleo que permitiría incorporar a diez agentes. «Somos conscientes de lo que pasa, y quizás habría que haber mirado lo de las vacaciones, pero siempre hay un retén», afirma. «Confiemos en que no pase nada grave y en que pronto podamos reponer al personal», añade.

Obras en la jefatura policial

Por otra parte, el edificio de la Policía Local de Ourense acaba de ser reformado gracias a una inversión de casi 400.000 euros

que asumió la Concejalía de Servicios Generales. Con ella se eliminan las deficiencias en el bombeo del aire acondicionado, el desalojo de aguas y se impermeabilizan diferentes espacios, para evitar las filtraciones de agua. .La reforma también ha afectado a los vestuarios y la sala de tiro. Los ediles Manuel Álvarez y María Fernández Dibuja visitaron el edificio para conocer de primera mano las reformas.