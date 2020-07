Piden ao Concello de Ourense a posta en valor do monumento á Máquina do tren

0

La Voz de Galicia

16/07/2020 19:52 h

As asociacións As Termas, Vía Vella de Ponte Canedo e Primeiro presentaron un escrito no rexistro do Concello no que piden a posta en valor.do monumento Máquina do Tren, «deteriorado pola falta de mantemento». Sinalan que a historia da A Ponte non pode entenderse sen a pegada que o ferrocarril tivo e ten no seu desenvolvemento urbanístico, económico e social, e que se remonta ao ano 1881, cando chegou ao antigo Concello de Canedo a primeira liña de ferrocarril Vigo-Ourense cunha locomotora de vapor da compañía MZOV (Medina-Zamora-Ourense-Vigo). Engande que é unha das mostras da «estreita relación entre a veciñanza pontina e o ferrocarril é a presenza dunha maquina de vapor situada na zona verde entre os carrís da rúa Xesús Pousa, fronte á estación de ferrocarril». Na actualidade, destacan, que o monumento se encontra nun lamentábel estado de conservación, con signos visíbeis de oxidación e deterioro, sen mantemento nin elementos de sinalización que lle dean o recoñecemento e valor que ten. Piden que o Concello de Ourense tome as medidas necesarias para terminar co estado de abandono en que se encontra este monumento, realizando os traballos de limpeza, reparación e sinalización que lle dean o recoñecemento e valor que ten.