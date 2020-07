La hija de un ourensano desaparecido hace siete años: «Todos los días recuerdo el último beso que le di»

0

La Voz de Galicia M. Vázquez

Ourense 16/07/2020 19:04 h

Este viernes, 17 de julio, se cumplen siete años desde que el ourensano Elías Carrera se marchó de su casa. Después de comer se despidió de su mujer y sus dos hijas y salió. Ellas no lo han vuelto a ver. Un compañero de trabajo de su padre, que era taxista, las llamó al día siguiente para decirles que lo había visto entrando en la oficina de alquiler de coches de la estación de tren de la ciudad de As Burgas. Esa pista facilitó que se pudieran seguir los pasos de Carrera hasta la estación de autobuses de Vigo, donde había dejado el automóvil. Nada más. «No queremos que el caso se olvide, igual que conseguimos aquella pista, creemos que tiene que haber alguna más que nos pueda ayudar», cuenta su hija Sandra, que desde el 2013 vive una pesadilla, al igual que su madre y su hermana. «Cada vía me vuelve a la cabeza el último beso que le di», recuerda con los ojos llenos de lágrimas. Pese al tiempo transcurrido sigue sin entender cómo le pudo pasar esto a su familia.

Pero las tres mantienen la esperanza de encontrarlo. «Él haría lo mismo por nosotras», asegura Sandra, que define a su padre, de 61 años cuando desapareció, como una persona cariñosa y responsable que se había vuelto callado en los últimos meses. «No era el mismo, no estaba bien», se repiten madre e hija.

Y pensando cada día en que Elías podría estar en cualquier sitio, quizás sin atreverse a llamarlas, los meses de confinamiento han sido para ellas especialmente duros. «Nos preocupaba que hubiera podido pasarle algo, hubo mucho descontrol en los primeros días de la pandemia y quién sabe», se preguntan. Elías se fue de casa sin sus documentos de identificación o bancarios. Lo único que no encontraron sus familiares, fue su tarjeta médica.

«Estamos desesperadas y pedimos la colaboración de todos para poder encontrarlo», aseguran. La última pista que recibieron fue hace ya dos años, cuando un particular aseguró haber visto a Elías en las inmediaciones de Vigo. «Fuimos hasta allí, empapelamos la zona con su foto, pero no hubo suerte» recuerda Mercedes Rivero, su esposa.