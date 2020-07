Ángela González, nueva gestora del Campus da Auga, prepara el proceso de acreditación

0

Ourense 09/07/2020 14:40 h

El Consello del campus de Ourense celebró este miércoles la última de sus sesiones de este curso, efectuada nuevamente por vía telemática a causa de la incidencia del covid-19. En ella, la vicerrectora, Esther De Blas, presentó a la nueva gestora del Campus da Auga, Ángela González Ferro, ya incorporada al puesto el pasado 16 de junio y cuya plaza está financiada por el convenio I+D de la Xunta.

«As funcións que se lle van encomendar son colaborar na acreditación do Campus da Auga, seguindo as recomendacións do propio executivo autonómico, e na organización das diferentes actividades que se leven a cabo», indicó De Blas. González Ferro, que ya estuvo vinculada al campus a través del Clúster de Investigación y Transferencia Agroalimentaria del Campus da Auga (Citaca), tendrá trabajo por delante de cara a fijar la fecha de los Premios do Campus da Auga. Además, en el nuevo edificio han iniciado su actividad otros dos laboratorios: uno del área de Química Agrícola y otro de Ingeniería Química.