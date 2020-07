Los juzgan por estafa por vender un coche de segunda mano averiado

0

OURENSE 07/07/2020

En abril del 2017 un particular residente en Cataluña contactó con una entidad de venta de coches de segunda mano, un multimarca con sede en la capital, para interesarse por un Renault Mègane. Tras varias negociaciones el comprador y los vendedores acordaron realizar la operación, fijándose un precio de venta de 27.500 euros. El particular creyó seguramente que con ese dinero se estaba comprando un coche que se encontraba en buen estado pero poco después llegó la primera avería. El coche perdía gasolina y el particular lo llevó a un taller, en el que se descubrió que detrás una carrocería en buen estado, se encontraba un motor con numerosas deficiencias. Así, se constató que no tenía catalizador, que se había instalado un tubo metálico que provocó averías electrónicas y, entre otros desperfectos, que el anclaje de los tubos del aforador del combustible estaban roto y se había pegado con cinta, lo que podía entrañar un grave riesgo de ignición del coche. Como no, el particular denunció lo ocurrido y ahora los responsables de aquella venta presuntamente fraudulenta, María Jesús F. P. y David G. G., están acusados de estafa. La Fiscalía pide un año de cárcel para ambos.