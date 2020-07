Los comerciantes de la capital contarán con un escaparate «online»

0

La Voz de Galicia

Ourense 07/07/2020

La Federación de Comercio de Ourense lleva semanas trabajando en un proyecto que permita tener un lugar en el que sus más de 3.600 asociados en la provincia puedan vender de forma online. Lo ha conseguido gracias a la colaboración con la empresa gallega Eprox, una plataforma digital o marketplace que se puso en marcha con el fin de servir de escaparate para el comercio de proximidad, a la que ahora se sumarán los comerciantes ourensanos. «Tras un amplio análisis decidimos que Eprox era la herramienta que necesitábamos ya que consideramos que es la más avanzada y la más ligada al pequeño negocio local», explica Jose Prieto, director técnico del proyecto. El ingeniero ourensano es algo así como el enlace entre la federación y la plataforma. «Lo que pretendemos es que la opción online sea algo complementario a la oferta, no sustitutivo. Por ello llevamos semanas trabajando codo con codo con el equipo de Eprox. Hemos modificado algunas funciones e incrementado otras nuevas», añade.

La plataforma de la que podrán formar parte todos los comerciantes ourensanos que así lo requieran, utiliza una tecnología avanzada para permitir a los negocios enviar ofertas personalizadas a los clientes en función de sus preferencias. Incluye un potente sistema logístico y de reparto para facilitar el día a día de los negocios. «Cuando el comprador inicia la búsqueda de algún producto o servicio, la ordenación de los resultados siempre se da por proximidad, van a recomendar primero la opción que le quede más cerca de casa, para que así pueda dirigirse a la tienda física, tocar y probarse el producto y optar por la compra presencial», explica Prieto.

Desde la federación buscan apoyar a sus asociados, especialmente en un momento tan complicado, tras los tres meses que duró el estado de alarma, y, sobre todo, poner en valor el comercio local en su versión física y hacerlo a través de Internet. «Con la herramienta con la que vamos a trabajar por ejemplo, la primera opción de venta siempre será la recogida en tienda. Queremos proporcionar a los ourensanos un enorme escaparate local al que acceder directamente a través de sus teléfonos», añade el ingeniero informático.

La presidenta de la federación, Beatriz Gómez, recalca la idea de apostar por el comercio de proximidad: «Con la situación tan particular que nos ha tocado vivir en el 2020, es imprescindible intentar que nuestros comercios miren hacia adelante y ofrezcan a sus clientes nuevos canales que permitan la compra a cualquier hora y en cualquier lugar». La ourensana hace hincapié en el hecho de que lo que se busca es que la gente acuda a la tienda y siempre la anteponga. «Ahora mismo uno de los problemas fundamentales es la incertidumbre a la que se enfrentar los comerciantes, tanto a nivel económico como sanitario», dice.

Pocos cierres

En cuanto al balance de cierres después del estado de alarma, Gómez asegura que ya ha habido algunos negocios que no han sido capaces de superar la crisis: «Sin embargo, son muchos los que están esperando a ver cómo evoluciona la venta con la ‘nueva normalidad'». Desde que se les permitió reabrir sus puertas, los empresarios han advertido que las ventas se desarrollan de forma muy suave. «Al principio de la vuelta la situación era más pronunciada. Había miedo al contagio y, en este sentido, me gustaría decir que los comercios de esta provincia son lugares seguros, en los que se guardan las medidas de precaución de forma estricta», añade la presidenta. También destaca la desventaja que supone para el comercio local la llegada de las rebajas que considera, en muchos casos, abusivas por parte de las multinacionales. «Confiamos en que poquito a poco todo vuelva a su cauce. Lo cierto es que este fin de semana -primer domingo de apertura por tratarse del inicio de la temporada de descuentos- las altas temperaturas no acompañaron y la mayoría del comercio optó por no abrir mucho», admite. Aún así, como rasgo positivo, la presidenta de la federación apunta a un incremento en la venta en los últimos quince días. «Puede ser consecuencia de esas rebajas que se han ido aplicando en las tiendas locales, pero desde hace dos semanas se vende más. Creemos que esta plataforma puede dar el impulso que hace falta en un momento como el actual», termina.