Los jueces no ven alevosía en el ataque de un hombre a su exmujer, a la que asfixió con un albornoz

La Voz de Galicia M. Vázquez

Ourense 04/07/2020 14:11 h

Un homicidio en grado de tentativa, y no un asesinato como pretendían las acusaciones. Los magistrados de la Audiencia provincial ven probado que Ramiro V. G. intentó matar a su exmujer cuando la asfixió utilizando la manga de un albornoz tras una discusión previa en el domicilio de la víctima, pero no ven probado que hubiera alevosía, lo que reduce la responsabilidad penal del sospechoso, condenado a seis años de cárcel. Ello a pesar de que el acusado le dijo a su exmujer antes del ataque: «si no eres para mí, no eres para nadie»

«Resulta patente, por tanto, que el ánimo que presidió la agresión llevada a cabo por el procesado no era otro que el de acabar con la vida de la víctima», recoge la sentencia, en la que sin embargo se aclara que en base al testimonio de la víctima, único respecto a lo ocurrido la noche de autos ya que el acusado se acogió a su derecho a no declarar, no puede asegurarse que la atacara de forma sorpresiva y sin darle posibilidad alguna de defenderse. «Estima la sala que no ha resultado debidamente acreditada la concurrencia de la postulada alevosía, atendido a que el relato efectuado por la víctima no resulta lo debidamente clarificador en punto a la forma en la que la agresión se llevó a efecto», dicen los jueces, que señalan la falta de precisión de la víctima a la hora de explicar lo ocurrido: «No existen suficientes elementos de juicio que pongan de manifiesto el ataque sorpresivo, desde el momento que no hay la debida constancia de que la agresión se produjera cuando la víctima se encontraba de espaldas, no existiendo ningún elemento de carácter objetivo que corrobore tal extremo», opinan. Recuerdan, en este sentido, que en el momento de los hechos había una tercera persona en la casa, una amiga que dijo no haberse enterado de nada porque había bebido, y entienden que tampoco se puede aplicar en este aso la «alevosía convivencial», ya que la pareja estaba separada. De hecho, cuando ocurrieron los hechos el acusado, con múltiples antecedentes por violencia de género, ya tenía una orden de alejamiento de la víctima. Además, los jueces le imponen al acusado una pena mínima por el intento de homicidio, cinco años de cárcel, ya que creen que pese a las intenciones del acusado, la vida de la víctima no llegó a estar en peligro.

Sí ha prosperado, pese a todo, la petición de la fiscalía en relación a que en este caso se debía aplicar la circunstancia agravante de género, derivada de una actuación de superioridad del acusado hacia su expareja. Al acusado, además, se le considera responsable de otro delito de quebrantamiento de condena, por el que cumplirá un año de prisión. El fallo establece que el acusado no pueda acercarse a la víctima durante siete años.