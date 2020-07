La administrativa juzgada por desviar dinero de su empresa obtuvo 33.600 euros en un año

0

La Voz de Galicia M. Vázquez

ourense / la voz 03/07/2020

Un ingenioso plan concebido para detraer pequeñas cantidades de dinero sin que nadie se diera cuenta o pagos autorizados por los propietarios del negocio, que luego fueron contra ella. Entre esas dos hipótesis se sitúa un caso que este jueves quedó visto para sentencia en la Audiencia provincial, y que llevó al banquillo de los acusados una mujer que durante años trabajó como administrativa en una empresa metalúrgica de Ourense. Fiscal y acusación particular acusan a Alejandra P. R. de haberse apropiado de 73.500 euros de su empresa entre 2015 y 2017, utilizando diversas fórmulas que impidieron que los dueños de la empresa se dieran cuenta. «Esto es mucho más simple de lo que parece, basta con mirar la cuenta corriente de los acusados», dijo el fiscal, que dio cuenta de los ingresos de dinero percibidos por la acusada desde la cuenta de la empresa, de hasta 33.600 euros solo en 2015, a mayores de su salario. Pagos ficticios a empresas clientas, hasta cinco nóminas al mes o devoluciones de dinero habría usado la acusada para desviar fondos de los que se habría beneficiado su marido, también acusado. «Aquí no hay sobresueldos, hay apropiación indebida», dijo la letrada de la acusación particular. La defensa, por su parte, dijo que el caso es «un mero sumatorio» y pidió la absolución.