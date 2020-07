San Rosendo luce de novo

0

La Voz de Galicia

03/07/2020 14:29 h

O Concello rematou hoxe os traballos de limpeza e recuperación do monumento a San Rosendo, do escultor Xosé Cid, emprazado na intersección das rúas Progreso e Xoán XXIII. Limpouse a escultura, de granito de Trasalba, coma o seu pedestal, de granito de Rante, cunha mestura de produtos respectuosos coa súa composición. Para o tenente de alcalde, Jorge Pumar, “«sta primeira actuación é un bo exemplo do que significa o Plan 'Cultura na Rúa' para Ourense: a posta en valor e a recuperación da beleza do patrimonio cultural urbano da cidade. Todos os ourensáns poderemos gozar da beleza das obras dos artistas, que achegan valor ao turismo e axudan a recuperar o pulso social e económico da cidade». O plan actuará sobre outras 17 obras da cidade, coma a estatua dos Ramones, de Ramón Conde, o monumento a Concepción Arenal, de Aniceto Mariñas, ou o Nexus VI, de Xosé Luís Carreira, na avenida Pardo de Cela, entre outras.