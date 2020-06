La avería de un vehículo impide a los bomberos actuar en la caída de parte de una cornisa

0

ourense / la voz 30/06/2020 19:03 h

Los Bomberos de Ourense acudieron a mediodía del martes a la calle río Salas de la capital para actuar en la caída de parte de la mampostería de una fachada, por el peligro que suponía para los viandantes. Aunque acudieron al lugar, los agentes no pudieron actuar correctamente ya que desde hace días el parque no cuenta con el vehículo adecuado para este tipo de siniestros. Se trata de la autoescalera y no es la primera vez que se avería, dejando el servicio sin el único vehículo en altura. Los bomberos se desplazaron al lugar con el camión autobrazo, pero resultó imposible su estabilización sobre el suelo por la pendiente de la calle, por lo que a pesar de intentarlo no pudieron actuar y asegurar la fachada para evitar futuras caídas de piedras sobre la calzada. Esta no es la primera vez que los Bomberos de Ourense denuncian ante el Concello las deficiencias en vehículos.