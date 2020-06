En memoria de los que se fueron

0

La Voz de Galicia

21/06/2020 23:11 h

La catedral de Ourense dejó ayer una imagen atípica en la que las mascarillas recordaban que la normalidad no es normal sino algo diferente. El obispo, Leonardo Lemos, presidió un funeral para recordar a todos los ourensanos que fallecieron durante la pandemia, tanto los que fueron víctimas del covid como los que murieron por otras circunstancias pero no tuvieron la despedida que a sus familias les hubiera gustado. «A pesar da dor, a enfermidade, a morte, as crises familiares, sociais e económicas non podemos perder a esperanza e unidos no fundamental podemos ser eses construtores da civilización da paz, do auténtico progreso e do amor», aseguró Lemos.

En la homilía destacó el efecto que el coronavirus tuvo en toda la sociedad: «Sentímonos sorprendidos por unha especie de tormenta inesperada e furiosa cuxo rostro nos foi imposible descubrir. Todos nos sentimos afectados! Anciáns, enfermos e sans, tamén novos, e algúns nenos. Esta tempestade puxo á luz do día a nosa vulnerabilidade e deixou ao descuberto esas falsas e superfluas seguridades nas que construiramos as nosas axendas, proxectos e prioridades. Esta dolorosa situación tamén nos axudou a situarnos dunha maneira moi concreta na realidade: a pesar desta sociedade de benestar e consumo onde parecía que o tiñamos todo, a presenza da pandemia que non fixo, nin fai acepción de persoas: todos somos iguais ante este realidade que segue entre nós, queira Deus que cada vez mellor controlada».

El obispo, que tuvo palabras para los religiosos que fallecieron durante los meses de confinamiento, también se refirió al papel activo que mantuvo la Iglesia en este tiempo a través de los medios que tenía disponibles, desde las llamadas a los mensajes, pero también gracias al trabajo desarrollado por Cáritas.