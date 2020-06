Precintan un local de hostelería del casco viejo por ejercer la actividad sin autorización municipal

0

La Voz de Galicia

18/06/2020 14:29 h

El Concello de Ourense, a través de Urbanismo, precintó el establecimiento O Pica Pao dos Larpeiros, en la praza de Saco y Arce, por ejercer su actividad sin la correspondiente autorización municipal. Además, comprobaron que dicho local ejercía de café bar especial. Se une al cerrado el martes, por las mismas razones, en la calle Juan XXIII. La concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, explicó que todos los expedientes abiertos, así como sus resoluciones, tuvieron que paralizarse una vez se decretó el estado de alarma por el covid-19, para explicar la demora del precintado de este y otros dos locales de la ciudad que no cumplen con la legalidad. Recalcó sobre esta cuestión: «Tanto a concelleira como o Goberno temos claro que non consentiremos que non se cumpra a lei» Precisó: «Precintar estes locais de hostalaría está fundamentado na falta de autorización, por unha banda, e no incumprimento da actividade para a que ten permiso».