Quejas por las colas de casi dos horas en el Concello de Ourense

Ourense 16/06/2020 15:03 h

Este lunes el Concello de Ourense volvía a atender a los ciudadanos sin necesidad de solicitar cita previa. Se juntaron, por lo tanto, los que la habían pedido y los que no y se formó una larga cola en la Praza Maior. Al limitarse el aforo en el interior de la Casa do Concello, es allí donde deben esperar. Y, según aseguraban a mediodía los primeros de la fila, la demora en ser atendidos se aproximaba a las dos horas. «Te mandan coger cita por teléfono. Llamas al teléfono y después de intentarlo, intentarlo e intentarlo, te cogen el teléfono y te dicen que no necesitas cita», explica María José Pérez. Sin embargo, justo a su lado, Rosa Salgado, asegura que ella sí fue con cita previa, pero al llegar a la hora prevista la situaron en la cola con el resto. «Entón, de que me valou pedir a cita? De nada», lamenta.