Ocho detenidos en la operación antidroga de la capital

La Voz de Galicia

16/06/2020 17:53 h

Ocho personas fueron detenidas el lunes en el marco de una operación antidroga llevada a cabo en la ciudad, en la que se registraron varias viviendas del centro de la capital, en O Pino y A Granxa. La Policía Nacional de Ourense, en colaboración con la Guardia Civil y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Bilbao, coordina la investigaciónque podría alargarse durante toda la semana y en la que no descartan más detenciones. El lunes a las 7.30 horas los agentes iniciaron los registros en un inmueble situado en el número 35 de Valle Inclán, donde residen tres personas, presuntos cabecillas del una red de distribución de droga. Más tarde se desplazaron a otras zonas, como O Pino y A Granxa, donde hicieron más inspecciones y detenciones. La presencia de la Policía Nacional no sorprendió a los vecinos del edificio de Valle Inclán que, según comentaron, llevan años denunciando el continuo trasiego de personas a cualquier hora del día.