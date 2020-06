Los socialistas piden que se convoque la comisión de seguimiento del plan de movilidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 15/06/2020 05:00 h

El grupo municipal socialista cree que se le debe dar un impulso al plan de movilidad urbano de la capital ourensana y por ello ha solicitado públicamente que se convoque la comisión técnica de seguimiento del nuevo plan, con el fin de planificar conjuntamente una "batería de medidas para a futura movilidade da cidade". Los socialistas ven inacción por parte del gobierno local sobre este asunto y aseguran que no se ha hecho nada sobre la movilidad en los últimos meses, más allá de peatonalizar Concordia y el parque de San Lázaro. "Pedimos que o goberno da cidade esté dunha vez por todas á altura das circunstancias, despois de meses sen convocar a comisión de seguimento do PMUS, tomando decisións aleatorias e non consensuadas que afectan á mobilidade urbana e enganando á cidadanía con grandilocuentes proxecto que dificilmente verán a luz", aseguran.