La Diputación estudia  comprar una flota de catamaranes eléctricos para las rutas termales

Ourense 14/06/2020 19:28 h

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha visitado este domingo el balneario de Laias, acompañado por el director gerente de Caldaria, Javier Soto, para conocer las prestaciones de un catamarán eléctrico pensado para ofrecer una novedosa propuesta turística: la realización de rutas fluviales para recorrer entornos termales y bodegas vitivinícolas. Y es que desde la entidad provincial, se estudia la posibilidad de comprar este tipo de embarcaciones, que tienen capacidad de siete plazas y no precisan de titulación náutica para guiarlos. "Esta iniciativa pode ter un enfoque turístico moi relevante e pode ser unha aposta de futuro e un revulsivo para explotar o enoturismo, en colaboración coas adegas e co Consello Regulador do Ribeiro. A Deputación de Ourense, que apoia o deporte náutico e enclaves como os de Laias, Castrelo de Miño e Arnoia, e que coopera co Consello Regulador, ve neste proxecto unha aposta que ten a capacidade de atraer visitantes”, asegura el presidente de la entidad provincial, José Manuel Baltar, que deja claro que ya se "estuda a compra por parte da Deputación de Ourense dunha frota de pequenos catamaráns, que teñen como característica principal o feito de ser 100 % eléctricos, coa importancia que isto supón para a contorna medioambiental”.

Baltar asegura que se van a mantener conversaciones para la adquisición de varios barcos de este tipo y que la colaboración de la Diputación será no solo económica "senón tamén de promoción dunha iniciativa tan acertada como é a de unir termalismo e viño, un dos nosos produtos estrela”. Así, adelanta ya que la institución provincial se reunirá con el Consello Regulador e con las bodegas "para estudar a estratexia neste ámbito, para pór en valor aspectos tan importantes no noso territorio como son a enogastronomía, o termalismo, a paisaxe e o medio ambiente da provincia de Ourense, a de maior potencial termal de Europa".