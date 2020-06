Un sindicato pide pruebas del coronavirus para todos los policías locales ourensanos

0

Ourense 12/06/2020 15:13 h

El sindicato policial SPPME ha registrado un escrito en el Concello de Ourense en el que reclama su adhesión a un convenio con la Xunta de Galicia para la protección de los cuerpos de la policía local frente al coronavirus. La organización cree necesaria esta medida entre otras cosas para que los agentes puedan someterse a un test de la enfermedad. El SPPME alerta de que el plazo para sumarse a este convenio finaliza el próximo día 15 de junio.

Según explican en un comunicado, las pruebas serían realizadas por el Sergas y después, en un plazo máximo de 48 horas, «en función do resultado do test e da presenza ou non de sintomatoloxía, o facultativo poderá tomar a decisión de completar o proceso de acordo co protocolo clínico».