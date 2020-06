Las bibliotecas municipales recuperan el lunes el servicio de préstamo

0

Ourense 12/06/2020 15:13 h

El Concello de Ourense ha informado que las bibliotecas públicas municipales recuperarán a partir del lunes día 15 el servicio de préstamo y devoluciones, que había quedado suspendido por el coronavirus. Habrá distintas medidas en función de la instalación.

El gobierno municipal precisa que en la biblioteca de San Francisco no será necesario solicitar cita previa, pero sí en las de A Carballeira y A Ponte. En el primero de los casos es necesario llamar al teléfono 988 253 893 y en el segundo, al 988 605 751. «As devolucións faranse no intre de recoller os libros, se os teñen reservados, na propio biblioteca, ou nun caixón habilitado para devolucións na entrada do edificio», precisa un comunicado que también recuerda que el horario de atención al público es de 9.00 a 14.00 horas.