El hombre que apuñaló a un policía nacional en Ourense lo había amenazado de muerte

redacción / la voz 11/06/2020 20:37 h

El policía nacional fuera de servicio que fue apuñalado este martes en una terraza en Ourense se recupera de las heridas en su casa mientras el agresor sigue detenido. Será puesto a disposición judicial esta mañana. «Se encuentra bien aunque bastante dolorido, porque algunas puñaladas llegaron cerca del pulmón. Eso sí, tiene el miedo en el cuerpo porque dice que el agresor se dirigió directamente a él diciéndole que le iba a matar», relata un amigo del agente. El policía nacional explicó a su círculo más cercano que en el momento de los hechos se encontraba tomando algo con otras personas, entre ellos la expareja del detenido, con quien tiene una relación de amistad. Y que cinco minutos antes del hecho, la mujer —de quien el agresor tiene una orden de alejamiento por malos tratos— recibió un mensaje en el que el hombre le decía que iba a ir a matarles. «Debió de verlos allí. Cuenta que salió del taxi directamente hacia él y que intentó zafarse con una silla para no recibir más puñaladas. También que al agresor le daba todo igual y que le dijo que le iba a rajar a él y a su familia. Solo se marchó cuando vio que no podía hacer más», afirma un amigo. El agente, por su parte, dice estar muy agradecido a los compañeros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que fueron los que llegaron antes al lugar y lo trasladaron al centro médico. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que pertenece el policía, informó de que solicitará que se ordenen medidas de protección para el policía ya que el detenido, una vez en comisaria, lejos de arrepentirse afirmó que volvería a hacerlo.