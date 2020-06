Ourense recupera concertos para a nova edición de Enclave de Cámara

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

ourense / la voz 04/06/2020 14:32 h

O Concello de Ourense xa ten pechada a próxima edición do ciclo de música Enclave de Cámara. Serán dez os concertos que incluirá a nova temporada; mantéñense os que tiveron que aprazarse por causa da pandemia do coronavirus e incorpóranse dous máis.

O programa do Enclave de Cámara para o curso 2020-2021, a oitava edición, arrancará o 1 de outubro coa actuación do grupo Airas Ensemble e pecharase en xuño do 2021 -o día 3- co concerto de Hércules Brass.

Estrea dunha peza

Entre as novidades da próxima temporada o Enclave de Cámara incluirá a estrea absoluta da peza Aquis Auriensis, obra de Xabier Mariño. Tamén se poderá gozar de obras difíciles de escoitar, como a obra Anxos negros.