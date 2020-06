Viaja de Madrid a Ourense en moto, drogado, para instalarse en Galicia tras separarse de su pareja

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

02/06/2020 14:02 h

Seguramente pensaba que a las tres de la madrugada de un domingo le sería fácil pasar desapercibido por las carreteras ourensanas y saltarse el estado de alarma por el covid-19. Pero no fue así. Al llegar a la capital se encontró con un control que le obligó a parar. Pero la sorpresa fue mayor para los agentes que se lo encontraron que para él mismo. El hombre, madrileño de 51 años, viajaba en una moto cuando se dio de bruces con un un punto de control y verificación desplegado en la N-525 en un tramo de circunvalación de la ciudad. Allí estaban varios agentes de la Guardia Civil de la agrupación de Tráfico de Ourense y de Seguridad Ciudadana que le obligaron a detenerse, al ver que portaba bastante equipaje. Ni corto no perezoso, el motorista explicó a los agentes que estaba buscando un lugar en el que pasar la noche y que había viajado desde Madrid. La razón: se acaba de separar y quería instalarse en Galicia. Todavía atónitos con la explicación, los agentes se dieron cuenta de que el hombre hablaba con dificultad, por lo que decidieron hacerle un test de drogas, dando positivo en cannabis. Además, según algunas fuentes, la moto se encontraban en muy mal estado por lo que sorprendió a los agentes que hubiera podido hacer tan largo viaje con ella. Dieron cuenta de la doble infracción -cambiar de comunidad autónoma durante el estado de alarma y conducir bajos los efectos de las drogas- a la subdelegación del Gobierno en Ourense mediante la correspondiente acta de denuncia. No era la primera vez que este hombre se saltaba el confinamiento por el estado de alarma. LA moto fue inmovilizada hasta el día siguente