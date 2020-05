Las mascarillas que más ayudan

0

La Voz de Galicia Marta Vázquez

Ourense 14/05/2020 05:00 h

De vender ropa de niños a fabricar mascarillas para estos pequeños clientes. Así se transformó el día a día de Teté Salgado desde que se decretó el estado de alarma. Como muchos otros negocios, tuvo que cerrar su tienda, La pequeña coqueta, y confinarse, pero pensó que sería buena idea hacer algo no solo para mantener algunos ingresos, sino también para colaborar dentro de sus posibilidades. «En las primeras semanas la gente no podía encontrar mascarillas en ningún sitio, no las había, y las clientas me llamaban preguntándome por ellas, así que me decidí a hacerlas». Advierte que no son productos homologados, pero asegura que «es mejor proteger un 80 % que nada», ya que sus mascarillas tienen dos capas de algodón y una más de TNT, que actúa a modo de filtro, y son lavables y reutilizables. «Antes de empezar a hacerlas vimos las recomendaciones de la OMS» explica Teté. Desde este lunes ha podido reabrir su tienda en las galerías Sol de la ciudad y allí todavía tiene a la venta algunas de las máscaras fabricadas por las modistas con las que trabajaba habitualmente. «Esto también les ha venido bien a ellas para tener algunos ingresos, porque estaban sin trabajo, y yo creo que esto es fundamental porque nos hemos ayudado unos a otros y esa es la única forma de salir de esta situación de crisis en la que nos encontramos», dice esta emprendedora. Así que Teté se encargó de comprar las telas, todas de originales dibujos, y el resto de materiales, y las modistas de confeccionarlas. Luego las repartían en los domicilios de los clientes que las pedían. Han hecho 300, muchas donadas a niños enfermos y otras comercializadas, a cinco euros la unidad.